年輕中風、早發失智元兇？ 彰基引進日本最新基因研究

img src=https://healthmedia.com.tw/upload/2025_12_10_1500392.jpeg style=width:100%;height:auto;br/p style=text-align:justify【NOW健康 楊芷晴／彰化報導】為提升腦血管疾病精準醫療層級，彰基醫學中心日前榮幸邀請日本京都大學腦血管疾病權威Ihara教授蒞臨交流。Ihara教授主講罕見病CADASIL與莫亞莫亞病（Moyamoya disease）的最新基因研究，這兩種疾病是導致年輕型腦中風與a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=60169 target=_blankstrong早發性失智/strong/a的重要元兇。本次交流不僅為台灣帶來最新診斷與治療趨勢，更點燃了罕見腦血管疾病「精準治療」的新希望。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strongCADASIL與莫亞莫亞病2種罕見腦血管疾病 易引發中風和失智/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / Ihara教授指出，CADASIL與莫亞莫亞病這兩種罕見腦血管疾病，常導致患者在青壯年時期就發生缺血性或出血性a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=68657 target=_blankstrong中風/strong/a，並加速失智症的發生。由於臨床表現複雜且病因源於基因，傳統治療手段往往面臨瓶頸。/p p style=text-align:justifybr / 在演講中，Ihara教授深入解析東亞族群特有的a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=67432 target=_blankstrong基因/strong/a表現差異，並分享日本最新的大型族群研究成果。他強調，精準的基因定序是早期篩檢高風險族群、避免中風悲劇的關鍵第一步。/p p style=text-align:justifybr / 除了基礎研究外，Ihara教授更在彰基首度公開其日本團隊目前進行的CADASIL與莫亞莫亞病臨床治療試驗的初步成果。這些試驗針對特定基因型的患者，已在症狀控制與生活品質改善上呈現積極訊號，此消息一出，為國內長期尋求治療的罕病患者及家屬帶來極大鼓舞。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong早期揪出隱藏的致病基因精準醫療 有助搶救罕病威脅的年輕生命/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 彰基本次與Ihara教授的深度交流，不僅是一場國際學術盛宴，更是台灣推動腦血管疾病精準醫療的關鍵一步。「早期找出隱藏的致病基因，搶救被罕病威脅的年輕生命。」彰基矢志與國際接軌，為所有患者提供更完善、更精準的診斷與治療服務。/p p style=text-align:justifybr / 本次成功的台日交流，展現彰基持續深化國際合作、履行醫療使命的決心，致力於將國際最新、最好的技術帶給民眾。/p p style=text-align:justifybr / span style=color:#7f8c8d# 首圖來源／彰基醫學中心提供/span/p