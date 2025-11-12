年輕也會椎間盤突出！23歲男右腳無力竟與「久坐騎車」有關

【健康醫療網／記者陳靖安報導】23歲的林先生，近期忽然間右腳無力，腳尖無法往上勾，診所醫師建議至醫院進一步安排神經傳導暨肌電圖檢查，於是轉介至臺北市立聯合醫院中興院區復健科。林先生表示，他騎機車環島8天，每天騎車7-8小時以上，返家後即發現右腳尖無法抬高，走路時感到右腳乏力，但並無腰痠背痛現象。

從腳踝背屈動作判斷神經問題 醫勸他立刻治療

臺北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑醫師進行臨床檢查時發現，林先生右腳踝背屈動作（腳尖往上勾）肌力為2分（正常應為5分），但右腳踝蹠屈動作（腳尖往下壓）為正常，踮腳尖走路亦可，感覺神經輕觸檢查顯示，右下肢腰椎第五神經節分布位置感覺較差。

廣告 廣告

綜合臨床檢查及病史判斷，高度懷疑為第五腰椎椎間盤突出壓迫神經導致急性神經根病變。醫師除立即安排神經傳導檢查及腰椎磁振造影（MRI）外，也向病人詳細說明病因，並強調等待檢查的同時，應立刻開始實施治療更為重要。

椎間盤突出壓迫神經非老人專屬 長時間姿勢不良是主因

武俊傑醫師指出，椎間盤突出壓迫神經並非老年人的專屬疾病，年輕族群也會因長時間久坐或姿勢不良而明顯增加，門診病例較十年前增加約2至3成。

此案例病人每日長時間騎乘重機且身體前傾，姿勢更為不良，腳尖無法抬起也可能與腓神經壓迫有關，但依病人騎乘姿勢推測，腓神經受壓機率較低。武俊傑醫師指出，若待所有檢查結果出爐才開始治療，可能錯失黃金治療期，因此詳細解說後，立即執行腰椎牽引治療，初期配合口服類固醇及非類固醇抗炎藥（俗稱消炎藥）及肌肉鬆弛劑藥物，經過兩個多月密集治療後，症狀明顯改善，右腳力量幾乎恢復正常。

強化腰部核心肌群 日常這樣動

武俊傑醫師提醒，民眾應避免長時間固定同一姿勢，每30分鐘做30秒的腰椎伸展運動，平時也可從事腰部核心肌群強化運動，如瑜珈中之棒式運動，也是一種簡單又有效的日常保健方式。

【延伸閱讀】

頸椎間盤突出怕開刀？ 「這1微創手術」保留活動度、不僵硬

椎間盤突出治療、日常保養方法一次看 讓椎間盤不再「出軌」！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66748

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw