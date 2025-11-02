年輕人不吃苦？她嘆菜鳥草莓族「全撐不到1年」 網看薪水狠打臉

許多人求職時都會觀察公司福利，反過來老闆、主管們也會對求職者的能力有所要求。一位女子近日分享公司徵才狀況，感嘆新進同事沒一個做超過一年，老闆因此決定職缺只開最低薪資、每年考核調薪1千元，結果每年還是有很多菜鳥離職，讓女子忍不住抱怨是草莓族，「老實說如果想要薪水高，那要看你自己可以為公司賺多少錢不是嗎？」，貼文曝光後引發熱議，不少網友直言，最低薪資是所有工作的最低標準，若還要吃苦學習，吸引力本來就不高。

原PO在Dcard發文表示，由於新人們都做不到三年就離職，讓老闆決定降低標準，只要工作滿一年就會調薪，同時因為新人沒什麼經驗，無法幫公司帶來一年賺1百萬的產值，老闆開缺時只開了基本薪資28590元、每年通過考核加薪1千元，另外公司是責任制、沒有加班問題。

不過讓原PO意外的是，菜鳥們除了都做不久、還會嫌東嫌西，讓原PO感嘆現在新人脾氣很大又有點草莓族，認為年輕人都不願意吃苦，「老實說如果想要薪水高，那要看你自己可以為公司賺多少錢不是嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「28590有什麼好撐的？隨便投都有，誰還想要吃苦當吃補」、「年輕人不是不願意吃苦，而是會選擇離開不合理的工作環境」、「薪水發的比超商、麥當勞還低的公司，乾脆直接收一收就好」、「我以為在徵才網站上面寫誠徵肯吃苦先黑名單是常識」。

