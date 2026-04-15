年輕人不婚不生「命不會好」？ 江柏樂轟別拿窮當藉口：這是真相

【緯來新聞網】隨著時代的變遷，觀念也有所不同，以前總認為要養兒防老，如今不婚不生的人卻多的是。然而，命理師江柏樂卻批評「不婚不生」的年輕人，以後沒小孩拜，也會過不好，結果遭到大票網友嗆爆，對此他也直球回應：「這不是迷信，而是一個真相」。

江柏樂認為年輕人不婚不生，是在斷自己生路。（圖／翻攝自江柏樂風水好好玩 臉書）

江柏樂近日開設Threads帳號，13日發布首篇貼文，提到現在的年輕人流行不婚不生，這樣的行為不是在報復社會，而是在斷自己生路，「沒根的草長不快，沒祖先保佑的人命不會好，以後沒小孩拜你，你也過不好」，更表示自認是說實話，知道會引來爭議，但他人正不怕影子斜，也不擔心被罵。



貼文曝光後，引發軒然大波，網友一面倒不認同，「又來了，說不出結婚生子的具體好處，就只能用恐嚇的了」、「聽你在亂講，一堆沒小孩的過超好，反而很多有小孩的被啃老」、「大家不婚不生不是因為流行好嗎」、「講的好像生小孩的以後小孩一定會拜似的」、「生小孩才是斷自己的生路，阿彌陀佛」。



事隔一天，江柏樂再度發文提及此事，對於大家的強烈反彈，他只是笑笑，並強調社會問題害人們不婚不生，這是一個真相，而祖先問題是他的專業，30幾年來都在幫客人解決，「讓祖先過得好，子孫日後自然好，這不是迷信，而是一個真相」。



江柏樂表示，不要拿窮當藉口，這是把最後一點翻身的籌碼都扔掉，「方法告訴你了就去做，如果你不信，自然不會是老師的客人」。



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