年輕人不婚不生「嬰兒室冷清」！ 專家警告：台灣進入生育恐慌期

年輕人不婚不生。（圖／TVBS）

走進台北康寧醫院嬰兒室，不見半個新生兒，進到產房，同樣冷清。醫院人員坦言，今年國慶日當天沒有「國慶寶寶」誕生，但這樣的情況並非個案，全台各地醫院都面臨同樣情況康寧醫院婦產科醫師尹長生指出，台灣正步入「生育恐慌期」，過去在「龍年」，大概是民國65年的時候，國內出生人數可達四十二萬人，但之後逐年下滑。他感嘆，近兩三年少子化現象更加嚴重。

台灣陷入「生育恐慌期」。（圖／TVBS）

尹長生分析，造成少子化的主要原因，是年輕世代普遍選擇不婚、不孕，即便有意願生育，也因高房價、低薪與養育成本過高而延遲或放棄懷孕。他說，觀察目前趨勢，台灣每月出生數約八千至九千人，全年恐怕不會超過十二萬，未來甚至可能落在十萬人以下。

根據內政部最新統計，2025年9月新生兒僅8603人，比去年同月大減3189人，跌幅達27%。今年前九個月，全台出生數僅8萬1381人，較去年同期減少超過1.6萬人。同月死亡人數約1.5萬人，比出生多出近7000人，全國已連續57個月呈現「生不如死」，人口自然減少的趨勢持續惡化。

中研院社會學研究所兼任研究員楊文山指出，關鍵不僅是「不想生」，而是「能生的人變少」。他說，2015年至2025年間，主要生育年齡層（30至40歲）的女性人口預估將減少兩成，意味著即便政策鼓勵生育，整體出生數仍難以止跌回升。這種下降趨勢意味著，未來台灣的生育總數將持續下滑，逐步進入所謂的「生育恐慌期」。

楊文山進一步指出，面對少子化與高齡化交錯的局勢，政府除應提高生育補助，也須重新思考「社會增加」策略，積極引進移民與新住民，成為人口結構穩定的重要支柱。他強調，未來台灣的永續發展，移民勢必要扮演關鍵角色，政府必須規劃長期的社會移入政策。

嬰兒室空蕩蕩。（圖／TVBS）

勞工團體也憂心勞動力即將吃緊。台灣勞工陣線協會秘書楊書瑋表示，勞動力人口持續下降，企業已普遍面臨缺工問題。若少子化與高齡化加劇，恐導致人力市場失衡、照護負擔上升，社會問題將更加嚴峻。

國發會預估，若目前趨勢不變，到2070年台灣總人口可能降至約1700萬人，成為亞洲人口萎縮速度最快的國家之一。面對高房價、低薪與育兒壓力，年輕世代選擇「不婚、不生」已成常態。專家呼籲，政府除了加碼育兒支持，也應調整產業結構與社會政策，從根本改善年輕人的生活困境。

