年輕人不買車了？ 寧出國玩、看演唱會 網曝2原因：沒必要





隨著生活型態改變，越來越多年輕人對購車興趣缺缺，近日一名網友發現，不僅身邊朋友鮮少買車，相關數據也顯示30歲族群的購車比例明顯下滑，讓他忍不住發問，現代年輕人究竟是買不起，還是真的「不需要」？

該名網友在網路論壇PTT上發文指出，看到一份2024年的統計資料顯示，30歲族群中實際購車者僅約兩成，與過去相比差距不小。他觀察身邊同齡朋友，發現多數人寧願把錢花在出國旅遊、看演唱會或培養興趣，真正需要用車時，則選擇租車、共享汽車、搭乘家人或朋友的車輛，幾乎沒有長期持有車輛的打算。

廣告 廣告

原PO也困惑表示，在他印象中，車子象徵行動自由與生活拓展，但現在卻越來越少人願意承擔購車成本，不禁疑惑：「怎麼現代年輕人不買車了？窮了嗎？」

▼原PO發現身邊多數人幾乎沒有長期持有車輛的打算。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，引來大量網友討論，不少人直言不買車其實是理性選擇，「沒有剛性需求的話，用租的比較划算吧」、「雙北生活圈捷運太便利，車不是剛需」、「停車位＋油錢＋保養＋車貸＋保險＋折舊，所以我為啥不出門叫計程車」、「台灣開車又不舒服，停車位又難找，台北有時候見個朋友而已，找車位就花了1小時，浪費時間」、「一個人開什麼車，錢丟股市不好嗎？還沒算保養、稅、油錢、保險」。

▼不少網友認為租車比較划算。（示意圖／取自Pixabay）

另一方面，不少過來人指出，是否需要買車，其實和家庭階段高度相關，「車子的剛需是因為有小孩」、「沒小孩不用買車，省下來」、「沒小孩的用車機會不多，浪費錢、浪費時間居多」、「年輕人買車的剛需是接小孩跟家庭出遊，現在晚婚＋少子化，所以剛需延後了吧」、「當初要生小孩才買車的，不然不會買」、「有嬰幼兒的爸爸還是需要一台車」。

（封面示意圖／取自Pixabay）

更多東森財經新聞報導



有錢人買車不崇尚品牌？ 日媒：「這2色」才是身分象徵

「2縣市」沒買車反而過更好？ 網曝真實日常：40年都這樣過

住台北免買車？ 他曝同事「生3娃也搭捷運」 網看法兩極