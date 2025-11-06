年輕人不願吃苦？做1年離職被嗆「草莓族」 一票人直搖頭：拿香蕉只能請猴子

有網友透露，公司老闆覺得新人沒經驗，也無法為公司帶來基本產值，因此薪水開28590元。（示意圖／unsplash）

民眾在求職時，不只會注重公司福利、薪資等狀況，也非常看重工作環境，公司老闆和主管同樣也會審視求職者的能力。日前一名女網友分享公司徵才情況，老闆認為新人沒經驗、無法為公司帶來基本產值，因此決定職缺只開最低薪資，每年依照考核調薪1千元，但很多新人連1年都撐不到，讓她忍不住抱怨現代年輕人是「草莓族」，認為「如果想要薪水高，就要看自己能為公司賺多少錢」。貼文曝光後，掀起大票網友熱議，風向幾乎一面倒。

一名女網友在網路論壇Dcard以「年輕人都不願意吃苦」為題發文表示，老闆覺得新人沒什麼經驗，也無法給公司帶來基本1年賺100萬的產值，因此薪水只開最低工資28590元，並依照每年考核調薪1000，也就是如果考核沒過就不會調薪，依舊維持法定基本薪資。

廣告 廣告

原PO表示，公司為責任制，且沒有加班問題，但她驚訝的是，公司不管招多少新人，仍沒有一個可以熬超過3年，老闆因此降低徵才標準，希望最少工作經驗1年，但那些人連1年都撐不到。

原PO直言，現在的新人做不久就離職，經常抱怨東抱怨西，讓她感嘆年輕人脾氣大、有點草莓族，認為「如果想要薪水高，就應該看看自己能為公司賺多少錢，如果每年基本為公司賺100萬，老闆每個月分4萬薪水當然可以。」

貼文曝光後，掀起網友怒火，紛紛留言表示「28590有什麼好撐的？隨便投都有，誰還想要吃苦當吃補」、「薪水發的比超商、麥當勞還低的公司，乾脆直接收一收」、「你公司爛就別怪東怪西了」、「以前一堆人肯吃苦啊，結果過勞、工傷截肢比比皆是，傻子才吃苦」、「這薪水對於員工來說離職有什麼感到可惜」、「15年前我在麥當勞打工，1個月就有3萬了，如果工作涼、同事和老闆好相處一定會有人做」、「公司一直留不住人是公司的問題」、「拿香蕉只能請猴子」。

針對網友疑惑原PO公司的「責任制」標準，她直言「員工薪水就算28590元，但是被吩咐的工作如果今天沒做完，還是要做完才能下班，如果準時做完下班沒問題，這就是老闆說的責任制」，網友們聽聞傻眼回應：「先去了解合法的責任制再來說話吧」、「公司責任制沒有加班問題，說人話就是要加班還不給錢」、「28K的苦妳愛吃自己吃」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子偷吃粿粿發道歉文！被抓包「深夜改內容3次」 編輯紀錄全曝光

17歲女偶像曬看電影美照 被抓包「飲料杯倒影有男人」秒遭公司退團

王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因