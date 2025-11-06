年輕人不願吃苦？做1年離職被嗆「草莓族」 一票人直搖頭：拿香蕉只能請猴子
民眾在求職時，不只會注重公司福利、薪資等狀況，也非常看重工作環境，公司老闆和主管同樣也會審視求職者的能力。日前一名女網友分享公司徵才情況，老闆認為新人沒經驗、無法為公司帶來基本產值，因此決定職缺只開最低薪資，每年依照考核調薪1千元，但很多新人連1年都撐不到，讓她忍不住抱怨現代年輕人是「草莓族」，認為「如果想要薪水高，就要看自己能為公司賺多少錢」。貼文曝光後，掀起大票網友熱議，風向幾乎一面倒。
一名女網友在網路論壇Dcard以「年輕人都不願意吃苦」為題發文表示，老闆覺得新人沒什麼經驗，也無法給公司帶來基本1年賺100萬的產值，因此薪水只開最低工資28590元，並依照每年考核調薪1000，也就是如果考核沒過就不會調薪，依舊維持法定基本薪資。
原PO表示，公司為責任制，且沒有加班問題，但她驚訝的是，公司不管招多少新人，仍沒有一個可以熬超過3年，老闆因此降低徵才標準，希望最少工作經驗1年，但那些人連1年都撐不到。
原PO直言，現在的新人做不久就離職，經常抱怨東抱怨西，讓她感嘆年輕人脾氣大、有點草莓族，認為「如果想要薪水高，就應該看看自己能為公司賺多少錢，如果每年基本為公司賺100萬，老闆每個月分4萬薪水當然可以。」
貼文曝光後，掀起網友怒火，紛紛留言表示「28590有什麼好撐的？隨便投都有，誰還想要吃苦當吃補」、「薪水發的比超商、麥當勞還低的公司，乾脆直接收一收」、「你公司爛就別怪東怪西了」、「以前一堆人肯吃苦啊，結果過勞、工傷截肢比比皆是，傻子才吃苦」、「這薪水對於員工來說離職有什麼感到可惜」、「15年前我在麥當勞打工，1個月就有3萬了，如果工作涼、同事和老闆好相處一定會有人做」、「公司一直留不住人是公司的問題」、「拿香蕉只能請猴子」。
針對網友疑惑原PO公司的「責任制」標準，她直言「員工薪水就算28590元，但是被吩咐的工作如果今天沒做完，還是要做完才能下班，如果準時做完下班沒問題，這就是老闆說的責任制」，網友們聽聞傻眼回應：「先去了解合法的責任制再來說話吧」、「公司責任制沒有加班問題，說人話就是要加班還不給錢」、「28K的苦妳愛吃自己吃」。
看更多 CTWANT 文章
王子偷吃粿粿發道歉文！被抓包「深夜改內容3次」 編輯紀錄全曝光
17歲女偶像曬看電影美照 被抓包「飲料杯倒影有男人」秒遭公司退團
王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因
其他人也在看
黃仁勳喊AI時代「水電工最搶手」 人力銀行曝：薪資3年成長20%、突破55K
AI教父黃仁勳日前表示「如果你是電工、水管工或木匠，我們將需要數十萬人來建設這些工廠」。其中也提到這些工種將成為未來職場的重要支柱。1111人力銀行數據顯示，高中職學歷的水電工，工作資歷不滿1年的平均薪資為4萬6,400元，而工作年資滿3年後，薪資突破55K元，成長20%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
川普准了！輝達晶片進軍新市場 外媒看好將成下個「機會之地」：忘了中國吧
微軟（Microsoft）宣布取得美國商務部的出口許可證，能夠將輝達（Nvidia）的AI晶片出口至阿拉伯聯合大公國（UAE），並將在該地投資逾79億美元打造AI基建。對此，科技媒體《Wccftech》直言「忘了中國吧」（Forget China），中東已經成為了AI巨頭的下一個機會之地，甚至可能取代輝達受限的中國市場，成為下一個營收重鎮。報導指出，雖然美中......風傳媒 ・ 1 天前
水電工超搶手 人力銀行估薪資3年成長20%
[NOWnews今日新聞]AI教父黃仁勳日前在英國Channel4新聞中明白指出「如果你是電工、水管工或木匠，我們將需要數十萬人來建設這些工廠」。其中也提到這些工種將成為未來職場的重要支柱，資料中心快...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
任天堂「召喚戰鬥」專利日本被駁回、美國要重審！專利顧問：「可能要輸掉《幻獸帕魯》專利戰！」
日本遊戲廠商 PocketPair 打造，推出之後引爆全球玩家風潮的《幻獸帕魯》在成功之後，卻在去年 9 月被任天堂與寶可夢公司告上法庭，指控《幻獸帕魯》有侵權爭議，雙方纏訟至今。而近期任天堂取得了新「召喚戰鬥」專利，並可能用在這場法律戰上掀起遊戲專利界與專利法律界譁然，業內人士就指稱這個專利「太空泛」、「扼殺創新」。而在最近整起案件的風向似乎可能又逆轉了，因為在日前日本特許廳（JPO）駁回日本任天堂的「召喚戰鬥」專利申請後，專利已經通過的美國專利暨商標局（USPTO）新任局長也下令，要求專利局重新審查這個專利。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 14 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 9 小時前
一台車、一座城，都市短跑新選手！我與宏佳騰Coopop 01同城日常的小冒險。
當微型電動車遇上繁忙都會，通勤不再是負擔，而是樂趣。作為一名汽車媒體編輯，這次試騎宏佳騰Coopop 01，讓我對日常短程代步多了一層新認識。它的靈巧身形與機動性能，頗與都市生活節奏相契合，越騎越有感，確實是「城市玩家」的好夥伴。輕巧有型，街頭穿梭輕鬆自在？Coopop 01為宏佳騰首款微型電動車，專為都會短程通勤設計，車身極為小巧，全長約1,420mm，軸距997mm，且不含電池重38.5公斤，座高735mm，任何身形騎士都能輕鬆駕馭。採用輕量化鋁合金車架搭配高效省電的無刷輪轂馬達，搭配輕盈起步及700W動力。外型走呆萌帥氣路線，LED頭燈造型被形容有點類似電影《瓦力》的風格，十分討喜。車體管架設計與電池置於底板，讓置物空間實用，還有USB充電孔和Keyless免鑰匙功能，整體設計符合都市機動性需求且具備便利安全配備。騎上宏佳騰Coopop 01的那一刻，真的有種「這輛微電車真是城市短程通勤的秘密武器」的感覺。它身形小巧，輕盈的鋁合金車架讓我感覺彷彿一隻輕巧的舞者，在台北市的巷弄和街頭自由穿梭，完全不卡卡，這在日常生活中非常實用。平常從家裡到捷運站，或是到附近超市、咖啡館拿個外帶，這CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 20 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 17 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 21 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 18 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前