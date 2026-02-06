年輕人也中心肌梗塞！40歲男猝逝 醫點名「同一警訊」別忽略

（記者張芸瑄／綜合報導）心臟內科醫師陳冠任近日在夜診連續遇到多位患者，幾乎都有相同狀況──低密度膽固醇（LDL）偏高卻不願按時服藥。有患者堅持靠運動即可改善，有人自行減藥，甚至有人多年未按處方服藥。面對這類態度，他直言憂心，並以「闖紅燈過馬路」形容風險，提醒輕忽者恐付出沉重代價。

陳冠任在個人粉專分享，許多患者對於控制「壞膽固醇」抱持僥倖心態——有人兩年未使用藥物，認為飲食改善即可；有人指數下降後想嘗試停藥；也有人自覺身體好轉就擅自減少劑量。這些情況在臨床上相當常見。

示意圖／低密度膽固醇（LDL）偏高卻不願按時服藥。（擷取自 免費圖庫freepik）

「低密度膽固醇高，就像行人闖紅燈一樣。」他解釋，闖紅燈未必每次都會出事，確實有人一輩子平安無事，但也有人只闖一次便釀成致命事故。心血管疾病同理，有些人壞膽固醇多年偏高仍未發生中風或心肌梗塞，但也有人年紀輕輕就不幸在家中猝發，「40歲心肌梗塞的案例並不少見」。

陳冠任表示，壞膽固醇過高確實會大幅增加心血管風險。雖然醫師能提供完整解釋，但若患者仍堅持不願吃藥或相信自己不會出問題，他也會尊重選擇，但會在病歷中註記「已強烈建議控制，患者拒絕」。

「講白的，那是你的身體，不是我的。」他表示，醫師角色是提供專業判斷，但最終決定仍在患者自己。然而若是親友，他一定會強烈建議遵從治療，因為心血管疾病一旦發生往往難以挽回，「我真的不敢賭」。

