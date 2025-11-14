年輕人也愛翻農民曆 台師大調查：30到34歲逾半數會查黃道吉日
華人在節慶、假期與生活習慣等面向，均與農曆息息相關。台灣師範大學文化教育策略研究團隊為此進行民調，發現農民曆是國人在日常生活中最為重要的文化工具書，從不使用的民眾僅12.6％，尤其30到34歲受訪者對於「查黃道吉日」的需求，相對高於其他年齡層高於5成，反映青年人對農民曆產生的好奇心及依賴程度。
台師大文化教育策略研究團隊於9月進行名為「國人對於民俗文化教育的看法」的電訪問卷調查，調查以台灣地區（包含金門縣、連江縣）為範圍，受訪民眾的年齡為15歲至59歲，男女比例相當。
依照調查結果，國人對農民曆的需求度極高，從不使用者僅1成（12.6％）。在可複選的前提下，希望農民曆的內容能再增加「健康建議」、「科普知識」、「文化專欄」、「安全提醒」等項目的比例均超過3成，其中「健康建議」一項甚至更占43.2％。
研究計畫主持人、台師大國文學系教授鍾宗憲分析，這種現象應該與個人事業發展、社會嫁娶習俗有關。令研究團隊感到意外的是，20到24歲年齡層使用或偶爾翻閱農民曆的比例，與55到59歲年齡層相近，都屬高峰年齡層，反映出青年人對於農民曆的好奇心和對於生活各種問題的求知欲。
至於30到34歲受訪者對於農民曆的需求高， 鍾宗憲認為，無論就業或求學，這個年齡層正處於人生過程中的關鍵時期，所以在「查黃道吉日」、「接觸宗教性書籍」的需求較大。
民調同時也調查國人主要都如何進行文化旅遊？結果顯示，旅遊地點具有宗教性質占比76.3％。到宗教性場所時，如寺廟、教堂等宗教性質景區，最關注的事物是建築的30.1％和儀式的21.8％。
鍾宗憲表示，這樣的結果一方面顯示國人旅遊的偏好，而各地的名勝古蹟也確實多具有宗教性質；另一方面表現出國人的文化素養，對於相關的信仰內容會加以關注與認識。
