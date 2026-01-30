年輕人也會有「老人味」？醫揭體味4大元兇 愛喝手搖味道更重

生活中心／游舒婷報導

竹北昌盛堂的李翊中醫師指出，很多人發現自己體味突然變明顯，第一個反應往往是「是不是不夠乾淨？」但其實，多數情況並不是清潔問題，而是「汗液＋皮脂＋皮膚菌相」在悶熱環境中被放大。特別是長期熬夜、外食重油重糖、壓力大、久坐少動的年輕族群，也可能提早出現俗稱的「熟齡味」或「老人味」。

年輕人也可能出現「老人味」。（示意圖／pexels）

為什麼會出現明顯體味？身體在提醒什麼？

體味不是汗本身臭，而是三大因素共同作用。很多人以為「汗臭＝汗很臭」，其實汗液剛分泌時多半無明顯氣味，真正的味道主要來自以下三個來源：

廣告 廣告

1.皮脂氧化：出現油耗味、悶油味

皮脂分泌旺盛的部位（頭皮、胸背、腋下），若長時間悶住（戴帽子、安全帽、不透氣衣物），皮脂容易氧化，產生持久的悶油感。

2.細菌分解：汗＋皮脂產生揮發性氣味

皮膚表面原本就有正常菌相，當汗與皮脂在腋下、鼠蹊、足部、胸背、頭皮等部位停留太久，在濕熱環境中被細菌分解，會產生脂肪酸、硫化物等氣味分子，使味道變得更衝、更黏、更悶。

3.皮膚發炎：味道更難洗掉

過度清潔、刺激性產品，或反覆毛囊炎、濕疹、間擦疹，會破壞皮膚屏障與菌相平衡，導致氣味更明顯，且常伴隨刺癢、紅疹、反覆發作。

※從「味道型態」快速判斷體味來源

酸臭／汗臭味：流汗多、衣物悶住、未及時乾爽

油耗味／悶油味：皮脂旺盛、頭皮或背部出油、長時間密閉

蒜臭／硫味：蒜、洋蔥、辛香料、酒精、抽菸

氨味／尿騷味：水分不足、蛋白質攝取高、補水不夠

甜膩果香味：若合併口渴、多尿、疲倦，需留意血糖代謝問題

年輕人也會有「老人味」？常被忽略的生活型態關鍵

所謂「老人味」，多形容一種偏油、偏悶、偏厚重的體味，並不等於年齡問題，而是生活型態讓氣味被放大。

1.飲食與腸胃狀態

外食高油、高糖、重口味、酒精會加速皮脂氧化，使味道更濃、更厚。飲水不足也是原因之一，會讓代謝物濃縮在汗液中，味道更集中；便祕、脹氣、纖維不足、作息亂，可能讓體味呈現悶、濁感。

2.衣著與清潔問題

合成纖維、機能衣若沒洗透或未完全乾燥，殘留油脂反覆氧化，會出現「一穿就有味」；強力清潔、頻繁去角質或止汗產品使用不當，會破壞皮膚屏障，導致菌相失衡與刺激性氣味。

3.作息與運動不足

熬夜、壓力大會讓交感神經長期亢奮，腋下與鼠蹊的大汗腺分泌增加，味道變得更衝；久坐造成代謝慢、汗與皮脂停留時間拉長，細菌分解更完整，味道自然更明顯。

哪些食物最容易「催味」？體味地雷清單

常見「催味食物」如下：

◎含硫食物：蒜、洋蔥、韭菜、蔥、花椰菜、高麗菜

◎紅肉與加工肉：牛羊豬、香腸、培根、火腿

◎重口味辛香料：麻辣鍋、辣椒、胡椒、咖哩

◎油炸與高油脂：炸物、濃醬、奶油

◎精緻糖與甜飲：手搖飲、甜點、含糖飲

◎酒精：啤酒、烈酒、調酒

◎乳製品（部分人）：起司、全脂乳

改善體味的關鍵原則與實用方法

1.飲食與腸胃調整

降低酒精、油炸、重口味、含糖飲；炸物改烤、煮、滷；醬料分開沾；補足水分，尿色維持淡黃色；規律作息＋足量纖維改善腸道狀況。

2.衣著與清潔重點

流汗後30到60分鐘內換乾衣、易殘味衣物「穿一次就洗」，衣物、毛巾、寢具完全乾燥，重點清潔：腋下、鼠蹊、足部、胸背、頭皮。

3.作息與運動管理

固定上床時間，降低壓力汗，每天維持10到20分鐘快走、伸展或放鬆，每週累積150分鐘中等強度運動。

※體質角度補充（以生活調整為主）

◎濕熱體質：味重黏膩 → 清淡少油、減酒辛辣

◎痰濕體質：易出油、疲倦 → 減甜食、多活動

◎肝鬱體質：壓力汗重 → 穩定作息、安排舒壓

本文授權改寫自：竹北昌盛堂中醫診所

更多三立新聞網報導

挖耳朵挖到罹癌！醫點1致命壞習慣 出現這些症狀快就醫

阿嬤拜拜讓一家三代鉛中毒！毒物醫點兇手 長期吸入恐致癌

收中獎發票通知！他點進官網1.6萬飛了 一票苦主驚：差點上當

快檢查！1.49億筆帳密資料庫外洩 Gmail、蘋果、IG全中鏢

