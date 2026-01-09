年輕人也會猝死？醫揭「4救命」關鍵：熬夜是大忌

生活中心／吳宜庭報導

「年輕人好好的，怎會猝死？」這是不少家屬最難接受的疑問。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，答案其實是肯定的，而且往往來得又快又安靜。他表示，臨床上最讓醫師心寒的一句話，就是家屬哽咽地說「他昨天還好好的」，但這並非都市傳說，而是早已被寫進國際醫學期刊的事實。研究顯示，40歲以下族群猝死發生率約為每10萬人、每年2至2.8人，雖然不高，但一旦發生，幾乎沒有第二次搶救生命的機會。









黃軒指出，年輕人猝死多半不是「老毛病」，不少患者生前從未被診斷出心臟疾病，外表看似健康，卻可能在熬夜、劇烈運動或情緒劇烈波動時突然倒下。臨床上，年輕人猝死最常見的「4個真兇」包括：

1.遺傳型心臟病：如肥厚型心肌病、Brugada症候群、長QT症候群，常是第一次發作也是最後一次。

2.心律突然失常：心臟電氣傳導異常，常發生在半夜、清晨、情緒高度緊繃時或劇烈運動後。

3.年輕化的心肌梗塞：年輕人的心肌梗塞，更容易直接猝死、因為年輕人更容易硬撐和忽略提早就醫。抽菸、熬夜、高壓、肥胖，就算是30多歲冠狀動脈也同樣會硬化。

4.非心臟致命疾病：如肺栓塞、腦出血、藥物或毒品反應、嚴重過敏反應，發生快、反應時間短。

黃軒強調，猝死前，身體通常「有說話」，只是聲音很小，而年輕人並非沒有警訊，只是太常用「我還年輕」來說服自己。他提醒，真正能救命的關鍵行動有「4件事」：

1.不是只做健檢，而是做對檢查：包括心電圖、心臟超音波，有家族史者需進階評估。

2.家族有人年輕猝死就不是低風險：只要家族有發生過年輕猝死、不明原因昏倒或是早發心臟病，需提高警覺、主動追蹤。

3.熬夜不是累，是在賭命：研究已證實睡眠不足會讓心律更不穩，增加猝死風險。

4.別再用年輕當保護色：醫學上，年輕不是保護因子，只是延遲變成病人。

他呼籲，猝死不是老年人的專利，而是長期風險累積的結果，被忽略的往往不是症狀，而是時間。





