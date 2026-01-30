年輕人也會飄出「老人味」！醫揭冒體味3大關鍵

生活中心／綜合報導

明明沒流多少汗，味道卻變得很「衝」？甚至穿上剛洗好的衣服，卻還是有「酸臭味」？ 先別急著換洗衣精，這可能是身體在求救！竹北昌盛堂的李翊中醫師指出體味並非單純的汗水味，而是身體內部代謝與外在皮膚菌相失衡的綜合體現。





年輕人也會飄出油膩「老人味」！醫揭冒體味明顯「3關鍵」…3飲食習慣超催味

中醫師指出，體味並非單純的汗水味，而是「汗＋皮脂＋細菌」產生的化學反應。(圖／此圖為AI生成示意圖)





為什麼會臭？「汗＋皮脂＋細菌」的化學反應

很多人誤以為汗水本身是臭的，但事實上剛分泌的汗液氣味並不明顯。李翊中醫師親揭異味主要來自三大因素：

▲氧化作用： 頭皮、胸背出油多的人，或是長時間戴帽子、不透氣的人，當皮脂接觸空氣後，更容易氧化產生「油耗味」。 ▲細菌分解： 當汗液與皮脂在腋下、足部等濕熱處停留太久，細菌分解後會產生脂肪酸與硫化物，味道更顯「衝、黏」。 ▲皮膚發炎： 過度清潔或反覆毛囊炎會破壞皮膚屏障，讓異味伴隨刺癢發生，且更難洗掉。 年輕人也會飄出油膩「老人味」！醫揭冒體味明顯「3關鍵」…3飲食習慣超催味 常吃油炸食物容易加速皮脂氧化產生體味。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）





年輕人也有「老人味」？ 生活型態是最大放大器

所謂的「老人味」，其實是偏油、偏悶的體感氣味，並非老年人專利。李翊中醫師點名幾類「放大」體味的NG生活習慣：

飲食重口味： 甜食、炸物、酒精會加速皮脂氧化；飲水不足則讓汗液代謝物「濃度」上升，味道更集中。 腸道失衡： 便祕、脹氣會導致代謝產物累積，體味容易呈現「悶、濁」感。 衣物「回臭」： 合成纖維機能衣若沒洗透或沒曬乾，殘留油脂反覆氧化，穿上去很快就會散發異味。 壓力與熬夜／久坐、少動： 壓力大會驅動交感神經，導致大汗腺分泌旺盛，讓腋下汗味變得很「衝」。當代謝因缺乏活動而變慢，分泌物在皮膚停留的時間拉長，細菌就能更徹底地分解皮脂與汗液。

年輕人也會飄出油膩「老人味」！醫揭冒體味明顯「3關鍵」…3飲食習慣超催味

中醫師指出，吃甜食或喝手搖等精緻糖，更容易產生老人味。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

避開「催味名單」！這些食物越吃越臭

想要改善體味，餐盤裡的選擇至關重要。以下食物最容易走入「催味」路徑：

含硫食物： 大蒜、洋蔥、韭菜，吃完後揮發性分子會從呼氣與汗液排出。 紅肉與加工肉： 蛋白質代謝負擔大，加工肉添加物易讓氣味持久。 精緻糖與乳製品： 容易誘發皮膚發炎、出油，助長細菌分解。 最糟組合： 「重油＋重口味＋酒精＋熬夜」是把體味推向臨界點的四重奏。

體質調理：你是哪一種「味」？

從中醫角度看，不同體味代表不同的體質警訊：

濕熱體質（味重黏膩）： 多因外食油膩、飲酒引起。建議清淡飲食、減少酒精。 痰濕體質（疲倦、皮脂旺）： 甜食控、久坐族常見。需安排運動並降低甜食攝取。 肝鬱體質（味變突然、伴隨壓力）： 長期壓力、暴飲暴食者。應穩定睡眠節律，安排舒壓活動。

終結異味！日常生活調整核心

李翊中醫師建議，改善體味最有效的一步是「流汗後 30-60 分鐘內更換乾衣」，避免汗水乾在身上。清潔時洗「對位置」（腋下、鼠蹊、頭皮）比洗「用力」重要，避免過度去角質破壞菌相。同時，觀察尿色確保水分充足，規律運動改善代謝，才能從內而外徹底告別異味困擾。

原文出處：年輕人也會飄出油膩「老人味」！醫揭體味明顯「3關鍵」…3大飲食味道更濃

