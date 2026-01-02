年輕人全回來了！高雄耶誕月吸百萬人 26公尺耶誕樹將撤場

「高雄耶誕生活節」將於4日晚間12時閉幕，中央公園26米耶誕樹將熄燈，此屆耶誕生活節自去年11月28日登場後，創下單月破百萬人次造訪的新紀錄。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

「高雄耶誕生活節」將於4日晚間12時閉幕，中央公園26米耶誕樹將熄燈，此屆耶誕生活節自去年11月28日登場後，創下單月破百萬人次造訪的新紀錄，更成功擴大節慶人潮效應至鄰近百貨與商圈，尤其青年消費族群顯著回流，讓商圈業者大讚「年輕時髦的人潮回來了！」

高市府經發局長廖泰翔表示，自民國112年起舉辦的「高雄耶誕生活節」每年不斷創新，今年除了優化活動內容外，更配合光環境展期首度將活動期間拉長為「耶誕月」，從親子溫馨的「中央耶誕小鎮」到熱血搖滾的「耶誕黃金周」，讓中央公園在單月吸引超過百萬人次造訪，也帶動超過2200萬元的市集營收。

「年輕時髦的人潮回來了！」新堀江商圈理事長楊翔茗表示，今年「高雄耶誕生活節」期間拉長，自11月28日光環境點燈起，到12月24日每周末都有市集活動，不僅人潮滿滿，更透過商圈夜市券導流機制，吸引大量年輕客群與外國遊客深入商圈巷弄，讓新堀江再度成為打卡熱點。

中央公園商圈理事長林濬鴻指出，近年市府舉辦「高雄耶誕生活節」讓商圈逐漸嶄露商機，更感謝市府在耶誕月前完成商圈內的道路改善工程，讓消費者逛街的舒適度與安全性大幅提升，現代化的街區設計也吸引無數年輕人前來街拍攝影，帶動社群討論度。

大統集團張銘池副總經理表示，「高雄耶誕生活節」活動期間，中央公園周邊湧現大量賞燈民眾，帶動整體城市節慶氛圍，也同步提升鄰近商圈的人流表現。緊鄰活動場域的大立百貨，受惠於節慶人潮外溢效應，館內來客明顯增加，業績較去年同期成長約15％，成功串聯戶外城市活動與室內消費場域。

經發局提醒，位於中央公園的「聚光成城 耶誕禮讚」光環境展演將持續璀璨點亮高雄，展出期間至115年1月4日止，包含26公尺高的「永恆星冠」耶誕樹、極光隧道、銀河光廊、糖果森林等12組特色燈飾，每日晚間5時30分至深夜12時點燈，呼籲市民與遊客把握最後機會，與親友共同感受浪漫氛圍。

