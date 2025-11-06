年輕人喊「生得起養不起」！嘉市3萬津貼未滿月就花光

嘉義市議員郭定緯拿出1000元樣鈔，凸顯物價凶漲，育兒負擔加重。（郭定緯提供／廖素慧嘉市傳真）

人口流失、「生不如死」，使得嘉義市人口減少幾近跌破26萬人，嘉義市議員郭定緯6日質詢指出，雖然市府已提高生育津貼至3萬元，還有多項育兒支持服務，但物價高漲，年輕人仍面臨「生得起、養不起」的現實挑戰，促市府效法彰化縣發行「童萌卡」助育兒。

郭定緯指出，有年輕市民陳情，生養1小孩每個月奶粉、尿布、早療課程加托育開銷要3萬元，萬物齊漲，工資趕不上物價，拿出1張1000元一下子就沒了，「生得起，也要養得起才是關鍵」這是很多年輕父母的心聲。

嘉義市議員郭定緯促請市府增加育兒補助措施，民政處長林家緯表示會跨局處研議。（郭定緯提供／廖素慧嘉市傳真）

郭定緯說，嘉義市3萬元生育津貼雖名列全國前段班，但實際上「孩子還沒滿月，補助就花光了」，彰化縣今年5月推出全國首創「童萌卡」，提供家中有1至3歲幼兒的家庭1萬元點數，到特約商家購買嬰幼兒用品與食品，支持育兒家庭，也活絡地方經濟。

郭定緯建議打造屬於嘉義市的「童萌卡」，減輕育兒負擔，可以結合「愛嘉義App」以數位發行，簡化行政流程並提升便利。

市府民政處長林家緯表示，有關注到「童萌卡」政策，嘉義市現有多項生育補助福利措施，各縣市福利措施可以綜合考量，會與各局處研議可行性。

