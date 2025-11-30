年輕人大腸癌激增！醫揭罪魁禍首在「童年」 1細菌下肚改變DNA

記者蔣季容／台北報導

近年大腸直腸癌出現明顯年輕化趨勢，引發醫學界高度關注。腎臟科醫師江守山分享，最新研究指出，童年時期因食物中毒接觸「大腸桿菌素」，可能與年輕族群大腸癌風險上升密切相關。

江守山在臉書指出，是什麼導致年輕人結腸癌（直腸癌）病例的突然激增？科學家認為，童年時期的食物中細菌可能是罪魁禍首，也就是由大腸桿菌菌株產生的細菌毒素「大腸桿菌素」，而大腸桿菌菌株正是食物中毒的常見病原體。食物中毒過後，大腸桿菌素會長期存在於結腸和直腸中，並開始改變DNA。

江守山說明，10歲以下的兒童可能更容易在幾年後罹患這種癌症。在27個國家中，年輕人的大腸直腸癌發生率正在上升，如果情況沒有改變，大腸直腸癌很可能在5年內成為年輕人癌症死亡的首要原因。

由加州大學聖地牙哥分校科學家領導的國際團隊認為，幼兒時期接觸大腸桿菌素會在結腸細胞的DNA上留下獨特的基因印記，這會增加50歲之前罹患大腸癌的風險。他們分析了來自11個國家的981例大腸直腸癌患者的基因組，這些患者既有早發性病例，也有晚發性病例。

江守山提到，研究發現，40歲以下早期病例中大腸桿菌素DNA突變模式的發生率是70歲以後確診病例的3.3倍，了解兒童如何接觸產生大腸桿菌素的細菌以及如何預防或減輕接觸至關重要。此外，還有一些問題，例如生活中哪些因素會促進腸道內大腸桿菌素的產生，以及人們如何知道自己是否已經攜帶這些DNA突變。

江守山強調，最迫切的問題是，為什麼現在會看到病例數急劇上升？許多可能的罪魁禍首，例如食物中毒和環境因素，已經存在很長時間，但從未產生過我們今天所看到的這種影響。雖然這些問題尚未得到解答，但科學家認為，食物中毒後服用益生菌可能有助於減輕腸道中大腸桿菌素的突變。

