年輕人對舊仇無感了？作家曝「蔣萬安現象」

[NOWnews今日新聞] 2026年底縣市長選戰逐漸升溫，台北市長布局成為政壇焦點，民進黨人選遲未出線，雖壯闊台灣聯盟理事長吳怡農公開表態有意參選，但黨內仍傳出不同聲音，究竟由誰來挑戰現任市長蔣萬安，引發外界高度關注。對此，作家「漂浪島嶼」直言，歷史翻篇後，年輕一輩對於曾威權統治的國民黨，已無太多印象，於是舊仇不再，如今更出現了「蔣萬安現象」。

漂浪島嶼提到，其實作為蔣家後代，背著沉重的歷史包袱，蔣萬安一直是民進黨的頭號公敵，擊敗蔣萬安不只是政治權力競逐，更是對過往歷史的平復；但是時至今日，蔣萬安的高人氣，特別是年輕族群的高支持，說明一件事實，民進黨長期依賴仇恨國民黨威權統治歷史，到了今日已經漸漸難再成為選票動員的工具。

漂浪島嶼指出，年輕一輩對過去歷史的淡然，無論是沒有親身感受，或是有不同史觀看法，對於曾經威權統治的國民黨，沒有太多歷史印象，於是舊仇不再，蔣萬安就是一位符合年輕口味的活力市長。去除家族罪名的歷史包袱，蔣萬安避免中國人爭議，喊出「我是台灣人、中華民國國民」，閃避落入統派抹紅的險境，於是造就現今高人氣的形象，成為綠營難以擊敗的目標。

「更麻煩是，蔣萬安成為一個現象指標！」漂浪島嶼表示，在民進黨固守基本盤的兩大論述，仇恨威權統治歷史，以及抗拒中國統一未來，作為仇恨核心的蔣家後代蔣萬安，面對年輕族群選票，已無家族包袱牽絆，甚至過去嘗試運用打擊，卻是不起漣漪。

漂浪島嶼環顧蔣萬安施政，最大的爭議，就是延續社子島徵收的政策，如同台北市內的大埔事件，在過去八方聲援，可以撼動政權；但是到現今，一塊土地藍綠都有利益，竟然沒有太多支持，用來打擊蔣萬安，就剩居民孤單奮戰。

「蔣萬安市長不只是個人迷魅，甚至成為一種現象表徵。」漂浪島嶼強調，就算是最該背負歷史之仇的蔣家後代，在當今年輕族群之中，根本已無原罪，當年輕族群不再受萬惡國民黨的舊恨影響，民進黨已經失去仇恨動員能力，反而在背著執政不力的新仇下，越選越艱辛，台北難撼動，連南部都動搖。

