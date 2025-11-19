年輕人小心！天冷「1情況」害猝死 重症醫：沒有三高也危險

記者施春美／台北報導

醫師表示，天冷最怕心臟猝死風暴，尤其是三高、抽菸、常熬夜、有家族心臟病，及本身正處於感冒期間者，最容易讓心臟過度負荷，成為猝死的開端。（示意圖／資料照）

近來氣溫續降，醫師黃軒表示，天冷最怕心臟猝死風暴，因為天冷導致血管瞬間急縮、血壓飆升、心跳加速，尤其是高血壓沒控制好、冠心病、三高、抽菸、常熬夜、有家族心臟病，及本身正處於感冒期間者，最容易讓心臟過度負荷，成為猝死的開端。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，民眾務必要在冷天注意保暖，因為天冷時，身體會啟動一個「超級誤會的防禦機制」：血管會瞬間收縮，心臟為了維持血壓，被迫更用力並加快心跳；同時血壓飆升、心跳加速，會使得心肌耗氧量爆表。

廣告 廣告

黃軒表示，此時若人處於下列情況，心臟就會過度負荷，即是猝死的開端。

1. 高血壓沒控好

2. 冠心病又三高

3. 抽煙又常熬夜

4. 家族心臟病史

5. 正處於感冒中（病毒刺激交感神經反應更強）

黃軒表示，冷空氣就是觸發心臟事件的引爆器。多項國際研究證實，冬天是全年度心肌梗塞、心臟猝死的高峰期。瑞典北部一項分析28.3萬名冠心病患者的研究發現，環境溫度每下降10°C，心梗風險上升7%。英國研究也發現，溫度越低，急性心血管死亡率顯著上升。每天平均溫度降低1°C，心梗死亡風險也增加2%。

病毒＋寒冷＝最毒組合！感冒勿輕忽胸悶、心律不整

病毒感染增加心臟壓力，因為感冒等於身體打仗，心臟負擔變重。「感冒時不要輕忽胸悶、心律不整，因為病毒加上寒冷天氣是「最毒組合」。

此外，感冒、病毒感染會使交感神經更亢進，使血管更易痙攣。他表示，病毒感染增加心臟壓力，因為感冒等於身體打仗，心臟負擔變重。「感冒時不要輕忽胸悶、心律不整，因為病毒加上寒冷天氣是「最毒組合」。

黃軒提醒，天冷對身體是一場突然的壓力考驗，所以天冷時，民眾應起床慢一點、洗澡前先暖房、感冒不要硬撐、脖子頭腳確實保暖、寒流時避免激烈運動，就能把很多不必要的心血管事件，直接擋在門外。

更多三立新聞網報導

這水果可防糖尿病！研究：還能護眼又通便「增加抵抗力」

天冷別喝熱薑茶、咖啡！醫揭「1飲品」最暖身又養生

白髮轉變有解方！新研究揭「關鍵機轉」：散步也有效

250萬人注意！「這病」害50％男性有勃起、射精障礙：無法生育

