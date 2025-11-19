年輕人小心！天冷「1情況」害猝死 重症醫：沒有三高也危險
記者施春美／台北報導
近來氣溫續降，醫師黃軒表示，天冷最怕心臟猝死風暴，因為天冷導致血管瞬間急縮、血壓飆升、心跳加速，尤其是高血壓沒控制好、冠心病、三高、抽菸、常熬夜、有家族心臟病，及本身正處於感冒期間者，最容易讓心臟過度負荷，成為猝死的開端。
胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，民眾務必要在冷天注意保暖，因為天冷時，身體會啟動一個「超級誤會的防禦機制」：血管會瞬間收縮，心臟為了維持血壓，被迫更用力並加快心跳；同時血壓飆升、心跳加速，會使得心肌耗氧量爆表。
黃軒表示，此時若人處於下列情況，心臟就會過度負荷，即是猝死的開端。
1. 高血壓沒控好
2. 冠心病又三高
3. 抽煙又常熬夜
4. 家族心臟病史
5. 正處於感冒中（病毒刺激交感神經反應更強）
黃軒表示，冷空氣就是觸發心臟事件的引爆器。多項國際研究證實，冬天是全年度心肌梗塞、心臟猝死的高峰期。瑞典北部一項分析28.3萬名冠心病患者的研究發現，環境溫度每下降10°C，心梗風險上升7%。英國研究也發現，溫度越低，急性心血管死亡率顯著上升。每天平均溫度降低1°C，心梗死亡風險也增加2%。
病毒＋寒冷＝最毒組合！感冒勿輕忽胸悶、心律不整
病毒感染增加心臟壓力，因為感冒等於身體打仗，心臟負擔變重。「感冒時不要輕忽胸悶、心律不整，因為病毒加上寒冷天氣是「最毒組合」。
此外，感冒、病毒感染會使交感神經更亢進，使血管更易痙攣。他表示，病毒感染增加心臟壓力，因為感冒等於身體打仗，心臟負擔變重。「感冒時不要輕忽胸悶、心律不整，因為病毒加上寒冷天氣是「最毒組合」。
黃軒提醒，天冷對身體是一場突然的壓力考驗，所以天冷時，民眾應起床慢一點、洗澡前先暖房、感冒不要硬撐、脖子頭腳確實保暖、寒流時避免激烈運動，就能把很多不必要的心血管事件，直接擋在門外。
更多三立新聞網報導
這水果可防糖尿病！研究：還能護眼又通便「增加抵抗力」
天冷別喝熱薑茶、咖啡！醫揭「1飲品」最暖身又養生
白髮轉變有解方！新研究揭「關鍵機轉」：散步也有效
250萬人注意！「這病」害50％男性有勃起、射精障礙：無法生育
其他人也在看
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
空腹血糖210！54歲男靠3招不吃藥降血糖 連血壓血脂也變正常
54歲男上班族員工健檢發現空腹血糖高達210mg/dL，因為自己的爸爸就是因糖尿病引發心肌梗塞過世，決心不靠藥物、力行飲食控制和生活型態改變逆轉三高。他早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方健康2.0 ・ 2 小時前
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
梁云菲輕生獲救...什麼是「前額葉失能」？精神科醫解析非典型憂鬱症如何悄悄發作
35歲「國光女神」梁云菲驚傳輕生未遂獲救，17日她透過社群報平安，證實目前留院觀信傳媒 ・ 23 小時前
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 1 天前
蘋果輸了！它維生素C高10倍 能消脂、減肥、防胃癌
馬鈴薯被稱為「地下蘋果」，維生素C卻高出10倍，B1、B2、鐵、磷的含量也比蘋果高，中醫更視為「健脾益氣之良品」，能消脂、減肥，預防胃癌、血管硬化。 常吃馬鈴薯防胃癌 馬鈴薯又名洋山芋，為世界健康2.0 ・ 2 小時前
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
全球首例！男子吃漢堡4小時後猝死 蜱蟲引發過敏「無藥可解」
根據美國《福斯新聞網》報導，美國維吉尼亞大學健康中心（UVAHealth）證實，一名紐澤西州47歲男子在食用漢堡後4小時內死亡，成為全球首例因蜱蟲叮咬引發「α-半乳糖症候群」（AGS）致死案例。這種罕見的紅肉過敏症是由「孤星蜱」叮咬所引起，使患者在食用紅肉後出現嚴重過敏反應，最終可能導致致命後果。中天新聞網 ・ 1 天前
李多慧長年維持48公斤！早餐吃「蘋果沾花生醬」 自製菜單公開：好吃又能減肥
南韓啦啦隊女神李多慧來台超過3年，在球場上跳舞時充滿爆發力，但私下形象又相當親切可愛。外界常好奇她如何在保持良好體力的同時，又長年把體重控制在48公斤，她近日在 YouTube 上傳新影片，難得公開日常飲食控制方法，立刻吸引大量粉絲點閱討論！姊妹淘 ・ 13 小時前
「日常4毒」養出癌細胞！醫：少碰降50％罹癌風險 多聊天助排毒
罹患癌症並非偶然，除了基因因素外，飲食與生活習慣同樣決定風險。血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，台灣每3個人中有1人因癌症過世，多數人都很懼怕癌症，不過其實只要避開癌細胞最喜歡的4種養分，分別是糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，有助於降低一半的罹癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
實測曝光！瘦瘦針停打1年「體重回彈14%」 醫：不可能一勞永逸
瘦瘦針減重藥物「猛健樂」雖然效果顯著，但許多人關心停藥後體重是否會快速反彈。根據一項刊登於國際頂尖醫學期刊《JAMA》的大型臨床試驗，停藥一年後體重平均反彈14%，雖然未完全回到治療前狀態，但也證實減重如同馬拉松，沒有任何減重方法能「一勞永逸」。中天新聞網 ・ 21 小時前
攝護腺癌居「台男發生率第3名」 別輕忽頻尿、夜尿警訊！
台灣血腫權威醫師、台大醫學院名譽教授陳耀昌今（17）日傳出病逝於台大醫院，享壽76歲。據了解，陳耀昌曾在64歲時罹患攝護腺癌，外界猜測可能是癌症復發而病逝。衛福部國健署最新統計顯示，攝護腺癌已成為台灣男性發生率第3高的癌症，民國111年發生人數高達9062人，標準化發生率為每10萬人口41.6人。專家提醒，若出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應盡早就醫，以利早期診斷與治療。中天新聞網 ・ 1 天前
女星驚見甲狀腺結節！3營養素護甲狀腺 2飲食法助防癌
51歲台語歌手楊慧絜半年前做全身健康檢查時，赫然發現有3顆甲狀腺結節，讓她擔心影響嗓音。哪些飲食會影響甲狀腺功能？營養師黃淑惠提醒，甲狀腺亢進患者要控制碘的攝取，而維生素D、硒、鋅是保護甲狀腺的重要元健康2.0 ・ 2 小時前
血液如檸檬汁！他自行停用胰島素 血糖飆至850險喪命
一名54歲男子因工作忙碌壓力大，自行停用胰島素一週，結果昏倒在家中，送醫檢查發現血糖飆升至850 mg/dL，為正常值的8.5倍，確診為糖尿病酮酸中毒合併高滲高血糖狀態。中天新聞網 ・ 1 天前
奮力抗病魔／獨家！甲狀腺引發眼疾 高慧君動3次手術恐失明
高慧君2年多前因甲狀腺問題引發罕見的單眼斜視，手術後並未完全痊癒，眼睛只恢復8、9成，近日她連動3次手術，因為凸眼而做眼窩減壓手術，甚至全身麻醉、削骨，她也做好最壞的心理準備，如果無法修復，大不了回山上養雞種菜。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
每天吃「1杯」能抗發炎、降膽固醇！研究證實：豆類能有效改善前期糖尿病
美國伊利諾理工學院的最新研究證實，日常飲食中加入一杯豆類，如鷹嘴豆或黑豆，能有效改善前期糖尿病患者的慢性發炎和膽固醇水平。這項發現為預防心血管疾病和糖尿病提供更簡單易行的飲食策略。 每天一杯鷹嘴健康2.0 ・ 1 天前
胃癌從3大死因掉到第8名！根除幽門桿菌可防9成胃癌…權威醫吳明賢：閃重鹹重辣，不如好好吃飯
胃癌曾高居國人十大癌症死因第3名，但過去30多年來，臺灣醫界針對胃癌元兇「幽門螺旋桿菌」發展出有效除菌治療，不僅大幅降低胃潰瘍與胃癌的發生率，更讓胃癌在十大癌症榜一路下滑到第8名。現任台大醫學院院長、胃腸科權威吳明賢指出，單純吃辣吃重鹹並不會導致胃癌，而是幽門桿菌「點火」所造成，因此防範胃潰瘍、胃癌形成，最好方法就是「好好吃飯」。幸福熟齡 ・ 20 小時前
「腎絲球腎炎」不痛不癢 尿液變色別輕忽
小張是一名上班族，平時身體健康，某天卻驚覺尿液偏紅，原本以為是吃火龍果造成的，沒想到幾天後泡泡尿不散，顏色更為深沉。就醫檢查發現有蛋白尿和血尿，確診為「腎絲球腎炎」。由於腎絲球腎炎早期幾乎沒有明顯症狀，不少人往往拖到腎功能受損，甚至演變成慢性腎臟病（CKD）才被發現。聯合新聞網 ・ 1 天前
日本有事「流感暴衝1.5倍」！ 疾管署發話行前快做一事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 近期要赴日本旅遊的民眾，小心流感！疾管署發言人曾淑慧今（18）日指出，「今年日本疫情走向跟台灣類似」，也大概提早一個月左右進入流行期，且近一週快速上升，個案數多了1.5倍，若本身屬於高風險族群，最好提早二週接種公費流感疫苗再出門；如果不符合公費接種條件者，也可以跟醫師討論評估是否自費接種。 國內目前流感疫情仍一路緩降...匯流新聞網 ・ 18 小時前