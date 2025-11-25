年輕人常抱怨「睡不飽」 醫曝「慢性睡不飽」風險：恐成失智高危族
國內成年人失眠盛行率高達23.5%，相當於每4人就有1人深受影響，報復性熬夜成為年輕世代普遍的睡眠殺手。（圖片來源／freepik）
近年來，失眠已不再只是中老年人的困擾，從大學生、上班族到銀髮族，都可能因工作壓力、生活節奏紊亂與3C藍光干擾而夜夜難眠。
根據健保署資料，台灣每年安眠藥處方量持續攀升，已有數百萬人次靠藥物入睡；其中3-4成病患長期依賴安眠藥，卻沒有真正改善睡眠品質。醫師警告，慢性睡不好不只影響精神，還會提高代謝疾病、心血管疾病，甚至失智風險。
三軍總醫院精神醫學部主治醫師陳田育指出，台灣失眠問題正快速惡化。根據國健署2019年數據，成年人失眠盛行率高達23.5%，相當於每4人就有1人深受影響，而慢性失眠者佔比達5-10%，且仍持續上升中。
「現代人的失眠原因非常多元，從長時間使用手機、晚睡習慣到情緒壓力、焦慮反應，都可能讓大腦處於過度清醒狀態。」陳田育分析，許多人原本只是偶發性睡不好，但在壓力累積或作息混亂下，便逐漸轉變為慢性失眠。
長期睡不飽不是小事：恐成慢性病與失智高風險族
陳田育強調，「失眠不是單純的精神問題，而是全身系統的警訊。」睡眠不足會使身體進入慢性發炎狀態，導致：
1. 代謝異常
2. 荷爾蒙失衡
3. 高血壓、糖尿病、心血管疾病風險上升
4. 情緒障礙、焦慮、憂鬱惡化
「睡眠是身體修復的黃金時段，長期缺乏高品質睡眠，不僅免疫力下降，也容易引發焦慮、憂鬱等情緒困擾，形成惡性循環。」
他提到一篇2023年澳洲研究更指出，一天只睡4-5小時的人，其隔天反應速度相當於酒駕，血液酒精濃度（BAC）可達0.05%。當睡眠少於6小時，注意力與記憶力都會顯著下降，不但影響工作效率，也可能增加交通意外與職災。
「許多人以為失眠只是晚上睡不著，但其實白天的情緒、健康與專注力都會受到牽連。」陳田育提醒。
年輕族群變主力：報復性熬夜正吞噬睡眠
過去長輩才會因更年期、慢性病等因素失眠，但現在醫師門診中，科技業、金融業、醫護人員、輪班族與高壓上班族，已成失眠最主要族群。
其中，「報復性熬夜（Revenge Bedtime Procrastination）」成為年輕世代普遍的睡眠殺手。白天被交辦事項、責任和壓力填滿，晚上便以滑手機、追劇、打遊戲來「奪回自由時間」。然而，大腦在亢奮狀態下更難入睡，形成惡性循環。
「越想放鬆，反而越睡不著。」陳田育說。
3-4成患者靠安眠藥度日：卻沒真正睡好
臨床上，大約3-4成失眠者成為長期用藥族群。許多人原本「偶爾吃一下」，後來變成「不吃就睡不著」。
陳田育指出，傳統安眠藥如苯二氮平類（BZD）與非苯二氮平類（Z-drug），是透過抑制中樞神經誘發睡意，因此副作用明顯，包括隔天昏沉、注意力與判斷力下降、記憶混亂、成癮風險上升。「有些患者明明吃藥了，但睡眠品質仍不穩定，白天反而更累。」
他也提到，近年較新的食慾素受體拮抗劑（DORA）則透過阻斷大腦清醒訊號，使大腦自然關機，不影響隔天清醒度與認知功能。雖改善了副作用，但仍須由醫師評估與定期追蹤。
U型睡眠概念：睡太少、睡太多都傷身
另外，陳田育也指出，理想的睡眠時間並非「越多越好」。研究顯示，睡眠時數與健康風險呈U型關係。
研究發現，每晚睡眠少於6小時或超過9小時者，罹患心血管疾病、糖尿病、肥胖及認知退化的風險明顯增加。
對許多年長者而言，「睡很久」往往不是休息充足，反而是代謝功能下降或藥物影響造成的疲倦感，睡得久但不深沉，反而增加跌倒與失智風險。
陳田育強調，「正確用藥搭配生活調整」才是最完整的治療。他指出，民眾常有三大迷思：
1. 吃安眠藥會上癮，所以能不吃就不吃
2. 一吃就會睡好，睡不好就加量
3. 失眠是小問題，可以拖著不看醫生
陳田育表示，在醫師監督下短期使用，是安全且有效的。更重要的是生活習慣的調整，包括：
1. 固定作息（每天同一時間上床與起床）
2. 床只做兩件事：睡覺與性生活，不滑手機、不追劇
3. 睡前避免喝酒、吃宵夜、刺激性飲料
4. 睡前放鬆：深呼吸、肌肉放鬆、冥想
5. 增加白天活動量與日照時間
透過睡眠衛教搭配適當藥物，許多患者可逐步減藥甚至停藥，重新建立正常睡眠節奏。
醫師強調生活習慣的調整是改善失眠最重要的方法，有建議要固定作息（每天同一時間上床與起床）。（圖片來源／freepik）
陳田育強調，「每日建議睡眠時間為6-8小時，不可過短也不宜過長。失眠不是小問題，也不只是晚上睡不著的事。」
他呼籲，當失眠超過一個月、白天出現昏沉、注意力下降、情緒波動或工作受影響，就應及早尋求專業協助。「早期發現、正確治療、調整生活習慣，才是讓身體重新學會睡覺的關鍵。」
