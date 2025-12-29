年輕人快看！明年文化幣擴大發放 13至22歲全面領取1200點

行政院長卓榮泰今天（29日）宣布，明（2026）年文化幣擴大發放，13至22歲青年全面領取1200點文化幣。（圖／文化部提供）

為支持青年、促進我國文化產業發展，行政院長卓榮泰今天（29日）宣布，自明年、2026年起，全國13至22歲青年將全面發放1,200點文化幣。卓榮泰鼓勵青年朋友多多使用文化幣，讓文化豐富大家的生命，同時也期勉大家善用創意金頭腦，以改變國家未來走向。

卓榮泰表示，前年、2023年開始推動文化幣時，僅發給18至21歲青年每人1,200點，去年將適用年齡層擴大至16至22歲，並於今年試辦13至15歲每人600點文化幣。文化幣自推動以來，每年領取率都有80%以上，而13至15歲領取率相對較少，約67%。

為鼓勵更多青少年接觸文化產業，卓榮泰宣布，自2026年起，全國13至22歲青年將全面發放1,200點文化幣，政府用更大的力量支持青年朋友，同時未來文化幣若使用踴躍，文化部長李遠也承諾：「用得愈多，他就會發得更多，一直往上加」，希望青年朋友早領早享受。

卓榮泰也提醒青年朋友「今年『幣』，今年畢」，今年尚未使用完畢的文化幣點數，務必在年底前儘速使用。

另外，為強化青年公共參與，有效發揮青年力量及功能，卓榮泰指出，行政院成立「行政院青年諮詢委員會」，並於12月16日召開第5屆第2次會議，與青年諮詢委員進行意見交流。

卓榮泰說，他特別肯定青年諮詢委員會委員林彥廷在會中提出「長照3.0計畫應強化青（少）年家庭照顧者支持措施」一案，因此在18日行政院院會議案中，也特別安排衛福部進行「115至119年推動強化社會安全網計畫2.0」報告。卓強調，透過青年朋友的創意金頭腦，提出一個很好的想法，就有機會形成國家政策，進而改變國家，這就是年輕人的功能。

卓榮泰也提到，行政院推動「青年百億海外圓夢基金」，只要青年朋友有想法拿出提案，經過審核後，就會用政府的力量將大家送往海外學習，實現「政府幫青年圓夢，青年幫國家圓夢」目標。而該計畫推動的第1年，已成功送1,400多位台灣青年走向世界實現夢想，目前相關單位也正在彙整這些年輕朋友的精彩故事，希望成為激勵更多人的力量。



