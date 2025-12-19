年輕人想換新家具「長輩堅持原木」 網友曝：用到人走木還在

年輕人偏好現代設計，長輩則重視原木家具的實用與傳承價值。（示意圖／Pixabay）

年關將近，不少民眾開始進行「除舊布新」，其中更有不少人計畫添購新家具。然而，家具材質選擇上的世代差異，近日就在網路上掀起一波討論。

一名網友在PTT八卦板發文分享，家中長輩特別交代購買家具時「一定要選原木材質」，令他相當困惑。他表示，現代家具多為合成板材，不僅外觀亮麗，損壞也容易更換，因此無法理解長輩為何執著於選擇「原木家具」這類由整塊木頭裁切製作、非拼接木的產品。

原PO指出，許多台灣老一輩人士對原木家具情有獨鍾，甚至一用就是三、四十年不更換，但當子孫不喜歡這類家具風格時，最終也往往只能丟棄。他不禁好奇：「台灣老人愛原木的觀念到底從哪裡來的啊？」

該貼文一出，隨即引發大量網友回應，許多過來人力挺原木家具的價值。有網友指出，「我老家的原木家具都快百年了，稍微保養還是跟新的一樣」、「真的可以傳三代，人走木還在」、「不發霉、不蟲蛀，用過就知道差別」、「原木家具質感就是不一樣」、「味道香、摸起來舒服，還可能變古董」。

也有網友從實用與經濟層面分析，「耐用到你想換都換不了」、「合成木家具幾年就壞，原木撐幾十年」、「全柚木現在很多都很好看，實用又有質感」、「好家具不只是用的，是在傳承」。

不過，也有人認為過重或維護不便是原木家具的缺點，但整體來說，網友普遍對其「經久耐用、質感突出」的特性表示肯定。

這場關於家具選擇的網路討論，不僅反映出不同世代對生活品質與美感的看法，也突顯了傳統觀念與現代需求之間的落差。原木家具是否仍值得堅持，最終或許還是回歸到使用者本身的價值觀與生活習慣。

