年輕人愛用「長輩款」！？掀蓋手機皮套「重返」流行

年輕人不裝手機殼，改用掀蓋皮套，因為CP值高，以前這種掀蓋式皮套覺得是長輩愛用款，沒想到現在燒回到年輕人的圈子，有高中生分享，班上突然流行，覺得能插卡片還能一秒變支架，方便又好用，更有年輕人直呼長輩很有遠見。

開扣再掀蓋，接電話滑手機，多幾個步驟，多數人認為掀蓋式皮套都是長輩在使用，不過別再有刻板印象了，聽說現在年輕人很愛用。

高中生：「有大家就開始在用老人的東西，因為老人的東西有些滿方便，我覺得用這個滿酷的，而且它可以保護手機螢幕，不會被敲到碎掉，還滿方便的但是好醜。」

校園有如掀起文藝復興，過去掀蓋式曾一度是流行產物，還有年輕人直呼長輩真的有遠見。

民眾：「習慣（用掀蓋式）了，會覺得就像一本書，然後就擺著這樣子，我們中年來講，可能這個（雙面包覆）會比較有安全感，怕有時候自己不小心，拿不好掉下來。」

統整民眾說法，愛用掀蓋式皮套就是因為多數都有附夾層，能放卡片、優惠券等等，同時也能變成支架，立著手機方便看影片，有些還能掛背帶，直接將手機背在身上解放雙手，有如帶了小皮包出門，這些結合皮夾支架的概念，現在也被應用在一般手機殼磁吸附加功能上，可見非常前衛，不過掀蓋式皮套接電話時會垂在旁邊有點卡，滑手機拍照也得被蓋子侷限，加上外觀設計，讓很多人覺得先不要。

民眾：「我爸在用掀蓋式，（那你覺得現在高中生流行回來可能原因是什麼），他們的時尚，因為我已經老了，所以我沒有很跟得上他們的時尚，但那代表我爸也很潮。」

不管掀蓋式皮套，有沒有長在你的審美上，現在已經燒進年輕人的圈子，套一句網友說法，流行果然會循環。

