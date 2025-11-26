年輕人拚出線！陳冠安勤跑港湖 年輕世代議員好友組隊站街頭力挺

國民黨台北市議員競爭激烈，新人爭取出線機會，國民黨立委羅智強前辦公室主任陳冠安，日前宣布參選港湖區市議員後積極在地方拜票，今（26）日雖然氣溫開始下降，但過去陳冠安在擔任幕僚期間結識的好友，包含台北市議員楊植斗、詹為元跟柳采葳也特別到港湖區跟陳冠安一起站街頭，替陳冠安爭取民眾支持。

陳冠安表示，他在兩個月前宣布投入參選南港內湖區的台北市議員。他自己曾利議會、立院與國民黨中央幕僚，現在變成議員參選人，所以在這兩個月中，雖然還稱不上走遍大街小巷，但是港湖區59個里以及各大市場，他都已跑過一遍，問候過數萬位鄉親。民眾的反應也從一開始的籍籍無名，先問他是誰，到現在，已經會有些鄉親說，「過去看過你，又看到你了，你真的很認真。」

此外，除了勤跑地方外，陳冠安日前也透過臉書推出地方政見，透過臉書拋出「港湖百策」願景，接下來將以「港湖五城五安 台北十全十美」為政見主軸，逐步推出「港湖百策」。用百項政見願景，推動打造港湖為宜居城、育兒城、樂齡城、極限城、動保城，並重視交全、治安、校安、職安與公安的改革。

