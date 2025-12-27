年輕人拿921跟宜蘭7.0強震比 過來人嘆別這樣：你永遠不會想遇到前者

圖為921大地震，新莊「博士的家」倒塌。（報系資料照）

宜蘭27日深夜發生規模7.0強震，國家級警報大響，天搖地動全台都有感，不僅遠在外島馬祖與最南端的恆春半島也都有2級，就連大陸福建、浙江、江西等地也都有網友回報有明顯震感。就有年輕人拿921大地震來對比，讓過來人看不下去，喊話別這樣類比，直言921當時的慘狀不會有人想遇到第2次。

一名網友在PTT八卦版發問「大家都沒經歷過921？」表示看到一堆人喊說嚇哭嚇尿，有史以來感受最強，甚至拿921來對比，直言當年921才搖到第3秒，當下整棟房子晃到以為要飛天了，那他不就要嚇到休克？

當年921不僅規模強大，震央深度僅8公里，且位在內陸，因此造成重大傷亡，重創台灣。（中央氣象署）

另一名過來人也回文，感慨地震後還有電，還能上網，發什麼呂雅筑我愛你的，都別想跟921比了。他直言「921那種地震是你各位菜逼巴永遠不會想遇到的經歷，也是我誠心希望你們永遠不會遇到的的事」，真的不值得拿來這樣說嘴。

該名網友說，921之前，他對於地震並不恐懼，但921之後規模較大的地震，他心中的念頭都是「千萬不要再一次」，他寧願自己被人酸貴古仔、老人臭，也不希望再碰到一次那種地震，如果一定要比喻，大概就像是搭飛機碰到強烈亂流，只是是在地面，根本無法行走，這就是921。

鄉民們也贊同留言：「飛機亂流根本比不上921」、「921中部停水停電快10天，根本不是最近幾年能比的」、「還清楚記得當下感受，震的人快被甩出去的那種，然後以為房子真的會倒」、「體驗過921的，只會祈禱快點結束，別再有房子倒塌的消息傳出來」、「921是目前唯一一個晃到沒辦法站住的」、「921就是國難，小屁孩不懂的」、「以前學校還來過921學校被震倒的轉學生」、「想當年用的還是好幾公斤的CRT螢幕，結果被921震得跳來跳去...」、「921是那種你會狂奔出門的搖，我現在在15樓都沒當年在4樓宿舍的恐怖」、「當時駐校，921一早老師集合我們，收拾東西回家，因為停水停電沒辦法上課」、「不管後面的美濃地震，還是花蓮地震，沒有一個可以跟921比，沒有一個」、「永遠記得當時開電視，每一墓都是地獄」、「當時台北先停電，那種絕望的末日感很恐怖」。

1999年9月21日凌晨1:47，南投集集發生規模7.3超級強震，深度僅8公里，南投震度達7級；台中、雲林、嘉義6級；宜蘭、新竹、苗栗、花蓮、台東、台南、高雄5級；台北市、台北、桃園4級，造成全台多地山崩、2415人死亡，超過4萬棟房屋倒塌，其中還包括多所學校，甚至形成大安溪大峽谷，全台電力也遭癱瘓，彰化以北全部停電，共計649萬戶無電可用，台灣建築法規也是在此之後，進行大幅度強化、修改。

