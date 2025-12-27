年輕人拿921跟宜蘭7.0強震比 過來人嘆無法比：史上最恐怖！

宜蘭27日深夜發生規模7.0強震，國家級警報大響，天搖地動全台都有感，有年輕人就在社群平台拿921大地震來和這次地震對比，這讓過去曾親身經歷921地震網友看不下去，喊話別這樣類比，直言921當時的慘狀不會有人想遇到第2次，那種震動只會讓人感覺到絕望，真的是史上最恐怖。

圖為1999年9月21日，新莊民安路一棟12層樓凌晨時分，地基斷裂傾倒。（圖 /資料照）

有網友在PTT八卦版發問「大家都沒經歷過921？」表示看到一堆人喊說嚇哭嚇尿，甚至拿921來對比，直言「當年921才搖到第3秒，當下搖大概到第三秒，然後就直接升級震到整個房子像在飛天，那種不就要被嚇到休克了」？

廣告 廣告

今（28）日00：45發生芮氏規模4.7地震。（圖/氣象署）

而有相同經歷的網友也回文指出，「基本上還有電、還能想到上網笑、發雅筑我愛你的，都不用拿來比了啦！921那種是你各位菜逼巴永遠不會想遇到的經歷，也誠心希望你們永遠不要遇到，這不是一個值得拿來說嘴的事，921之前我是不怕地震的，921之後稍微大一點的地震都會想：不會吧、千萬不要再一次，寧可被菜雞叫貴古仔、老人臭，也不希望再遇到一次的那種地震就對了，如果一定要比喻：大概就像飛機亂流，只是在地上，然後無法行走、你就會知道那就是921」。

許多網友也留言表示，「中部921停水停電快10天」、「震的感覺完全是人被甩出去的那種」、「而且當時後續還全台大停電」、「真的！沒體驗過921那種，你心裡只期待一件事情，趕快結束，房子不要塌了」、「真正經歷過一夜失去親人、班上超過半數同學死亡的人，根本不想在這裡回文」、「921的搖是連在平地都站不住，會感覺到絕望那種」、「921我直接從床上被甩到去撞牆」。

1999年9月21日凌晨1時47分，位於台灣中部山區發生「車龍埔斷層」7.3大地震，讓許多原本正在熟睡中的民眾夢中驚醒，2千多條人命在震殤中慘死，是台灣戰後時期傷亡最慘重的自然災害。

延伸閱讀

雲林古坑一早連2震！郭鎧紋推測：與大尖山斷層系統有關

今國家防災日演練地震、海嘯應變 9:21手機連收警報

影/疑地震釀災！基隆七堵公寓天花板突坍塌 8人安置飯店