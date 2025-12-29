年輕人捷運飲料灑滿地 陌生人這舉動讓她讚嘆台灣人「真的很善良」

前主播劉芯彤日前搭乘台北捷運時目睹飲料打翻，直呼台灣人很善良。（本刊資料照）

台北捷運車廂內一個意外的小插曲，卻讓不少人重新感受到人情溫度。前主播劉芯彤近日在社群分享親眼所見的暖心畫面，一名年輕乘客不慎在捷運上打翻飲料，慌張不已地向周遭乘客道歉，沒想到旁人一連串自然又貼心的舉動，讓她忍不住直呼「台灣人，真的很善良。」

劉芯彤表示，事發當時正值上下車時段，該名年輕人因手上拿著太多東西，在車門口不小心讓飲料灑落一地，液體甚至不斷滴落。他神情慌亂，不斷向旁邊乘客低聲致歉，顯得相當自責。

飲料打翻怎麼辦？車廂裡的反應超暖心

還沒等年輕人回過神，一位站在旁邊的大姐立刻打開包包，拿出衛生紙蹲下來幫忙擦地板，另一名乘客也隨即遞上塑膠袋，協助把還在滴水的飲料裝起來，避免繼續弄髒車廂。整個過程中，沒有人投以責怪的眼神，更沒有人抱怨不便。

劉芯彤描述，年輕人仍頻頻道歉，但幫忙的乘客只是輕聲回了一句「這也不是你的問題」，語氣平靜又溫柔，讓現場氣氛迅速緩和下來。她看在眼裡，深深感受到台灣社會中自然流露的同理心。

貼文曝光後，引發網友熱烈回應，不少人留言表示感同身受，認為類似的善舉在台灣並不罕見。也有網友分享自身經驗，提到曾在捷運上不小心打翻食物或飲料，總會有陌生人主動遞上面紙或袋子幫忙收拾，讓人備感溫暖。

