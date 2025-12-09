年輕人支持度輸王世堅 學者列蔣萬安連任2隱憂：可以學陳其邁這招

TVBS民調中心日前公布最新調查結果，針對2026台北市長選戰，現任市長蔣萬安在各個組合中都處在領先地位，不過值得注意的是，在20到29歲的民眾中，民進黨立委王世堅的支持度高過蔣萬安。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳在直播中點出蔣萬安有2大隱憂，他也建議可以學學高雄市長陳其邁，多去行銷台北藉此抓住更多年輕人的目光。

TVBS民調中心日前公布最新民調顯示，20至29歲民眾中，王世堅支持度上升至48％，首次超越蔣萬安的31％，差距達17個百分點；另外，中正萬華民眾對蔣萬安支持度最低，為43%，與去年調查相較下滑16個百分點，對王世堅支持度則提高5個百分點，來到33%。



對此，鈕則勳認為，蔣萬安仍力壓綠營所有可能的人選，但從交叉分析中也看出蔣萬安在兩個族群有一定程度的隱憂。首先指出，蔣萬安在20到29歲族群中，支持度以31%遠遠落後王世堅的48%，王領先蔣17個百分點，這是蔣萬安第一個的警訊；至於第二個警訊，鈕說在中正、萬華區，蔣的支持度下滑16個百分點，王世堅支持度上升5個百分點，雖然在中正、萬華區，蔣萬安仍領先王世堅，但下滑16個百分點，蔣可能要特別注意。



鈕則勳表示，20到29歲的年輕族群對於王世堅「從從容容游刃有餘」沒出席這首歌，或者是抖音TikTok上相關爆紅的訊息，都有所接觸，所以年輕族群會認為王是非常有趣的政治人物，王世堅批藍也打綠，話題滿滿，也直接挹注反映在這次的民調支持度上。王世堅在整個創意問政的過程中，確實有其行銷脈絡、行銷邏輯，但也認為蔣萬安不用太緊張，當從從容容的話題效應慢慢淡下來後，就會回歸基本盤。



鈕則勳提到，高雄市長陳其邁搞非常多演唱會經濟，對於年輕選票的關注、獲取、訴求，絕對有相當程度利基，高雄在演場會經濟具有明顯的優勢，台北在這一塊也是可以去做補強。台北有很多節慶活動，從行銷觀點來看，以台北燈會為例，亮點或創意賣點似乎越來越不夠，建議北市府針對相關節慶活動不斷翻新，結合現今的行銷科技，包括AR、MR、AI等，若把行銷科技注入在創意的活動中或讓台北市的活動更加有現代感，年輕族群可能也會買單。



最後，鈕則勳直言，王世堅被民進黨徵召或提名參加台北市長選舉的可能性比較低，因王批藍打綠，而賴清德想要連任2028，當然不放心綠營提名的首都候選人是可能跟他唱反調的王世堅。



本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月27日至12月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,256位20歲以上台北市民，其中拒訪為250位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1,006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw/poll-center。



