年輕人教訓9旬老人還PO網 醫搖頭：變態正義魔人

近日一名年逾90歲的老先生，用完餐後不堪久站插隊結帳，事後遭年輕人開罵、錄影PO網，引起討論。精神科醫師沈政男表示，若只是對老人反感，私下報復、教訓就算了，但年輕人還把影片公開PO到網路上，讓大家看自己做了一件打擊老人的行為，根本是厭老、變態正義魔人。

沈政男今（9）日在臉書表示，這次發生的事件，跟上次發生的捷運飛踢老人事件類似，雖然敬老的傳統到底好不好是一回事，但讓人訝異的是，有一整個世代把這樣的傳統毀棄，凸顯當代社會的文化底蘊是怎樣的淺薄與脆弱，更遑論敬老是台灣文化中，極少數真正珍貴的無形寶藏。

沈政男指出，厭老氛圍的興起，與老年歧視有很大的關聯，許多人認為年老就會觀念守舊、沒辦法學習新規定、不願意遵守群體規則，甚至反對進步與改革，才會一看到任何優待老人家的人事物就反感。

沈政男說，若只是對老人有反感，私底下報復就算了，年輕人卻還拍成影片在網路上公開，跟檢舉魔人沒有什麼區別，藏在背後的其實是一種近乎變態的「正義需求」，因為在其他方面得不到滿足，因此專門針對交通安全、博愛座、排隊等日常小事發洩，希望展現自己也有改變世界的能力，整天在網路上亂罵人，彷彿敲一敲鍵盤就像啟動核彈一樣厲害，「這就是厭老、變態正義魔人」。

