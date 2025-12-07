年輕人教訓90歲伯「插隊把人當白痴」 網見影片心酸：自以為是的正義

生活中心／綜合報導

年輕人教訓插隊90歲老伯，引起熱議。（圖／翻攝自Threads）

一名網友透露，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起一片罵聲，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「你以為這樣很高尚？」

一名網友近日在社群平台Threads曬出影片表示：「一個阿伯到餐廳吃飯，結帳的時候，不管排隊一堆人，錢丟了就跑，只好去教訓他一下。」影片中可以見到他氣得追上前指責「你插隊，拿我們當白痴喔」，雖然阿伯解釋自己已經90多歲了，但男子仍不斷砲轟「每一個都這樣插隊可以嗎？」「你把我們當白痴，排隊就白痴是不是，莫名其妙」。

影片曝光後引起討論，許多人站在阿伯那一邊表示：「看了好心酸，現在的年輕人是怎麼了？ 仗著假正義的個性去欺負阿伯」、「如果對象不是老爺爺，而是刺龍刺虎的兄弟，不知道這個正義的年輕人會不會上去嗆？」「我建議阿伯報警，妨害名譽以及強制罪一起」、「90歲的爺爺不能久站啊，給了錢就行啊，每個人都會老的，給老人多點包容啊」、「自以為是的正義，不是正義」、「先給錢有什麼錯，店家默認，又不耽誤結帳，真夠了，自以為是的正義」、「阿伯那句我就是等了好久，看了好鼻酸，老人家可能真的無法久站，還這樣公審老人，你以為這樣很高尚喔」、「就算你是對的，但給老人一份理解與關心，每個人都會老的」、「店家又沒說不行！其餘小費不行嗎？大氣阿伯」。

不過也有人逆風表示：「既然要出來餐廳吃飯，就應該有心理準備。出來外面，無論搭公車或是買票、結帳，都脫離不了群體生活！如果因為身體老邁，不能適應和接受群體生活的規則秩序，那是不是阿伯應該要思考，自己是不是應該要在家裡吃飯？而不是用年齡來綁架社會秩序！社會如果沒有秩序就會有亂象產生，堅持年輕人上前給阿伯當頭棒喝的做法是正確的！」似乎沒想到一段影片引起撻伐，目前原PO已經將社群帳號關閉。

