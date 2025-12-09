年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人

記者李鴻典／台北報導

一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。

年輕人教訓插隊90歲老伯，引起熱議。（圖／翻攝自Threads）

沈政男說，你若仔細觀察這兩件事的影片，可以發現驚人的相似之處，似乎也能解釋厭老氛圍興起的一部份原因；敬老的傳統好不好是另一回事，令人訝異的是，竟然在一個世代之間，就把這樣的傳統毀棄了，這凸顯了當代此間的社會與文化底蘊，是怎樣的淺薄與脆弱，一個新流行、新點子、新氛圍，就可以不留情地把舊傳統、舊文化扔到垃圾桶去了，好像你們才是進步與開明。

更不用說，敬老是台灣社會與文化，極少數真正珍貴的無形寶藏！這一句話太經典：把我們當白痴啊？九十幾歲也要排隊！

沈政男指出，捷運飛踢老婦人，根源在於反博愛座，而此觀念背後也是百分百一樣的心態：為什麼要設博愛座？為什麼要讓座給老人？把我們當白痴啊？

殊不知，年老本身，是一個功能退化的危險因子，人老以後，雖有個別差異，但整體來講，就是身體與心智功能比年輕時代更加減退，因此對於社會資源的運用，當然不如年輕人，比如出門坐車、吃飯什麼的，都更加不方便，於是基於社會正義的原理，給予他們禮讓，讓他們優先得到服務，而有了博愛座的設計，然後大家看到阿公阿嬤在排隊也會禮讓，更不用說老人票、身障車位等制度了。

沈政男提到，敬老傳統的毀棄、厭老氛圍的興起，跟老年歧視有很大關係，許多人認為年老就會觀念守舊、沒辦法學習新規定、不願意遵守群體規則，甚至反對進步與改革，於是一看到任何優待老人家的人事物就反感，然後一遇到自己的權益被老人家妨礙，就跳起來罵人打人了。

什麼「不是人老變壞，而是壞人變老！」云云，完全是亂七八糟的謬論，一點點關於老年的生心理變化，以及國家社會該怎麼因應超高齡時代到來都沒有概念。沈政男也直言，如果只是對老人反感，私底下報復也就罷了，但你看，那些年輕人就是要把影片貼上網，「讓大家知道，我做了一件打擊壞老人的舉動！」

這跟廣大交通檢舉達人，有何不同？背後就是變態的正義需求，在其他方面得不到滿足，然後專門找交通安全、博愛座、排隊買東西這些日常小事來發洩。

當然那些正義魔人，對政治經濟、社會文化議題，也是想要發揮影響力，這是當今網路時代，其實也就是自戀時代的一大特徵，人人以為自己可以改變世界，於是整天在網路上亂扯亂罵，好像鍵盤敲下去就啟動了核彈按鈕那麼厲害，殊不知根本沒人理你。

在網路上發揮不了影響力，就把注意力投注在交通安全、博愛座、排隊買東西這些事情上頭了。

沈政男說，你看交通違規的事情，是不是特別容易引發這一代年輕人議論？就因為，這是最不需要門檻的社會參與，而且是最容易滿足正義需求的領域。只要小學低年級的道德判斷能力就可以。

然後完完全全沒有檢討交通設計與交通環境，背後的政治經濟、社會文化相關制度因素的能力，也沒辦法提出改變的辦法，就只能把交通紊亂、車禍傷亡，歸咎於自私不守交通規則、胡亂違規這樣的個人道德因素了。於是一看到有人違規，就口誅筆伐，然後到處檢舉與上網爆料了。

禮讓老人，就是把你當白痴？沈政男痛罵，「當初生你養你，不就是我把自己當白痴？亂七八糟！」

