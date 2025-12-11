年輕人最討厭的5大員工福利曝 常見的全上榜

企業會提供各項員工福利，但兩大職場資訊平台的調查顯示，年輕世代最不喜歡員工旅遊、聚餐、尾牙、零食櫃及交換禮物等團體活動型福利，因這類安排常增加職場壓力，成為年輕員工眼中的「雷區」，年輕世代看重的福利，除了加薪、特休、年終獎金與彈性工作制度外，也非常重視自主權及保有私人時間。

根據《面試趣》及《比薪水》網站表示，各公司行號推行的福利不見得能留住人才，因調查發現，有5大福利不受年輕世代喜愛，甚至會增加職場壓力，依序為員工旅遊、員工聚餐、尾牙、零食櫃、交換禮物等。

網站指出，員工旅遊奪冠的原因在於，員工需和不熟的同事相處、配合既定行程，又要犧牲個人休假時間，甚至有些公司會要求以特休抵扣，不參加者還可能被貼上不合群的標籤；聚餐與尾牙的情況同樣可能造成員工壓力，尤其安排在下班或休假時間，員工普遍感受不到放鬆；零食櫃及交換禮物部分，主要是需自掏腰包或揣測同事喜好，增加社交及經濟負擔。

網站調查指出，年輕世代真正重視的福利包括加薪、特休、年終獎金、彈性工作制度，以及能保障自主權與私人時間，過度強調團體活動容易引起反感，建議若要提供員工旅遊福利，可改為旅遊津貼或現金補助，自行安排假期；團體活動則應明確告知可選擇不參加，盡量安排在上班時間舉辦，以避免額外社交壓力。

