年輕人最討厭「員工福利」調查出爐！第一名竟是企業最花錢活動
年關將近，不少企業陸續安排聖誕交換禮物、聚餐或旅遊等員工福利活動，期望提升團隊凝聚力。然而，這些活動對不少上班族來說卻可能是一場壓力來源。根據求職平台「面試趣」發布的最新調查，統計出「員工最討厭的公司福利」排行，結果出乎意料，企業投入成本最高的「員工旅遊」竟高居榜首。
● 第1名：員工旅遊
雖名為「福利」，卻常伴隨高壓力與低自由度。需與不熟或不合拍的同事共處、同住，還常被要求犧牲休假時間參加。有些企業甚至將參與旅遊列入出勤或團隊評分標準，導致不參加者被標籤為「不合群」。
● 第2名：聚餐
多數安排在下班後，不僅佔用私人時間，也增加社交壓力。員工若未出席，還可能遭主管關切，甚至被認為不合群。原本該放鬆的活動，反成職場人際壓力源。
● 第3名：尾牙
除了聚餐壓力外，尾牙還多了「表演」與「敬酒」等潛規則。部分員工被要求上台發言或表演節目，不僅尷尬，還可能被當成「考驗」對公司的忠誠。有新人因未參加尾牙被老闆記恨，之後在職場遭冷落。
● 第4名：零食櫃
看似貼心，實則「虛設」。許多公司零食櫃需員工自費購買、輪流補貨，甚至成為另一種「工作分擔」，與其稱之為福利，不如說是裝飾或形式主義。
● 第5名：交換禮物
雖為節慶活動，卻造成不小社交壓力。員工須自掏腰包購買禮物，還要揣測同事喜好、避免送錯惹議，擔心影響人際關係。對不擅社交或經濟壓力大的員工來說，反而造成負擔。
針對上述現象，「面試趣」建議企業在設計福利時應回歸初衷，將主導權交還給員工。建議包括提供旅遊補助代替團體出遊、聚餐與尾牙改為「自願參加」、將預算改投入實質福利如加薪、彈性工時、增加特休等，才能真正讓員工感受到重視與放鬆。
「面試趣」也指出，Z世代勞工普遍不再接受「為公司犧牲私人時間」的價值觀，更重視自由與彈性。強制性團體活動若無法回應員工真實需求，反可能成為流失人才的導火線。
