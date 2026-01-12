年輕人月薪3萬卻活像富豪 他揭「精緻窮」辛酸真相

生活中心／杜子心報導



近年台灣社會逐漸出現所謂的「精緻窮」現象，指的是收入不高，生活外表卻維持一定質感的消費型態，常見於年輕上班族之間。這類族群薪資有限，卻仍願意把錢花在高階手機、外送、餐酒館、健身、醫美或旅遊體驗上，在社群平台上看起來生活過得不差，實際存款卻相當有限。近日就有一名網友在Dcard發文分享自身觀察，表示公司內不少85後、90後同事呈現高度相似的生活樣貌，也讓「精緻窮」再度引發跨世代討論。





年輕人月薪3萬卻活得像月入10萬 他揭「精緻窮」辛酸真相…原因引網鼻酸

原PO分享他在年輕人身上看到的精緻窮現象。（圖／翻攝自Dcard）

原PO在網路論壇《Dcard》發文指出，這些年輕人若在都會區租屋，每月房租約1萬到1萬5千元，加上水電、交通與日常開銷後，真正能存下來的錢可能不到3千元，甚至不少人是月光族或背著信用卡帳單。他坦言，自己過去也認為是年輕人花錢沒節制，直到親自詢問「不擔心買房或退休嗎」，才聽到對方反問他，就算每月硬存2萬元，一年24萬、10年也只有240萬，但現在像樣的房子動輒1500萬元起跳，連頭期款都不夠，未來房價還可能繼續上升，「既然怎麼省都買不起，為什麼不把錢拿來過好現在的生活？」。

對於年輕一輩來說買房已是遙不可及的夢想，有人認為那何不把錢拿來當下享樂。（示意圖／民視新聞）

這段對話讓原PO開始改觀，他分析對上一代來說，延後享受是有意義的，因為努力後看得到買房、成家的終點線，但對現在的年輕人而言，這條線已經遠到看不見。在努力與回報不對等的現實下，原PO開始理解，「精緻窮」或許不是無知，而是年輕世代在高房價壓力下，做出的現實選擇。貼文曝光後，網友意見兩極，有人贊同精緻窮表示「先苦不一定後甜，先甜一定甜」，但也有人提醒，完全不儲蓄仍存在老年與突發風險，「別說買房光自己生個病，家裡出點事，我就看他怎麼把錢拿出來」。





原文出處：年輕人月薪3萬卻活得像月入10萬 他揭「精緻窮」辛酸真相…原因引網鼻酸

