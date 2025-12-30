年輕人染梅毒增1成 明起擴大免費快篩

疾管署慢性組副組長詹珮君呼籲，有性行為、不安全性行為就要及早篩檢、治療。（鄭郁蓁攝）

年輕族群注意了！今年全國新增9072例梅毒感染者，比去年成長2％。其中，15至24歲年輕族群上升最顯著，暴增1722例，比去年多了近1成。疾管署30日宣布，民國115年元旦起，將擴大提供24歲以下族群免費梅毒快篩服務，可服務1萬人次，30分鐘內即可得知結果。

疾管署表示，若初步篩檢結果為陽性，也會補助當次就醫部分負擔及掛號費。

疾管署統計全國性傳染病病例，今年截至11月30日，新增愛滋病毒感染810例、淋病5873例，較去年同期的918例、7077例，分別下降12％、17％。

廣告 廣告

梅毒部分，今年新增9072例，較去年同期8894例略升2％，其中15至24歲年輕族群上升較明顯，今年1至11月新增1722例，較去年同期1587例上升9％。

疾管署慢性組副組長詹珮君說明，年輕族群警覺性較低，感染梅毒可能不會有症狀，也可能因症狀太多難以分辨，容易被忽略。梅毒、淋病可以抗生素治療，若持續不治療，可能導致女性性器官組織沾黏，日後恐不孕。因此，有性行為、不安全性行為就要及早篩檢、治療。

詹珮君表示，今年為止疾管署已提供2157人次免費梅毒快篩，初篩陽性率約2％，陽性個案共42人，其中14人是舊案，有4名為在學女生，其餘都為男性。

疾管署今年7月1日起推動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國14家醫院，提供民眾一對一、個人化匿名諮詢服務，明起除有104家匿名愛滋篩檢服務院所外，針對24歲(含)以下年輕族群或學生的梅毒快速篩檢服務，將由原18家擴大至79家醫療院所，預計可提供1萬人次梅毒快篩服務。