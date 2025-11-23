年輕人毒詐雙棲 黑吃黑頻傳

年輕人同時染毒、涉詐，犯罪結構更複雜，也考驗政府打擊策略。圖為調查局破獲跨境電信詐欺機房，逮捕嫌犯並查扣毒品。（本報資料照片）

打詐、緝毒為警方執法主軸，查緝發現，詐欺與毒品犯罪出現「合流」趨勢。原本屬理性財產犯罪的詐團，過去為維持組織穩定與金流安全，鮮少用吸毒人口，以免失控。但隨著政府強力打詐，人頭帳戶與車手難尋，吸毒缺錢者取而代之，尤其年輕人「毒詐雙棲」更明顯，詐團染毒暴力化，也反映在詐欺「黑吃黑」案件頻傳，衝擊治安。

警政署與衛福部統計，少年犯有近28％涉詐欺，18至23歲嫌犯則有44％涉詐，兒少吸毒再被通報（再犯）比率則約27％，凸顯年輕人同時染毒詐。銘傳大學犯罪防治系助理教授林書立分析，跨境電信詐團都是黑幫操控，黑道提供新興毒品如咖啡包、喪屍煙彈吸收少年，再派他們當車手提領詐欺款項，作為毒品的報酬。

打詐官警指出，以往金融詐騙會排除毒品人口，擔心他們毒癮發作，取款情緒不穩，甚至暴力黑吃黑，增加被鎖定風險。但如今被害人提高警覺、警方抓得嚴，詐團「免洗工具人」短缺，成員「質變」。

資深刑警表示，詐團要人、毒癮者缺錢，一拍即合。不少涉毒少年白天做車手，晚上就吸毒開趴，甚至販毒，一旦資金需求提高，就會鋌而走險走私、網路洗錢，最終背負多起官司，逃往柬埔寨、緬甸詐騙園區，等混不下去了，才回台灣服刑。

類似案例不勝枚舉，20歲男子擔任車手獲利5萬多元，全都拿去買毒品，與包括少年在內的同夥一起吸食，上月被判刑1年5月。甚至還有少年染毒缺錢，先被債主安排販毒，被逮又想投靠同儕做詐欺車手，如同犯罪輪迴。

北市偵查隊長觀察，現在只要抓到年輕車手，多少會查獲喪屍煙彈、K他命或咖啡包等毒品，顯示他們有吸毒習慣，毒癮只要沒戒，就很難脫離詐團。

高科大管理學博士范振家表示，吸毒者缺錢，讓詐團得以補充人力，詐欺金流又反過來支撐毒品市場，兩者互利共生，治安面臨更複雜挑戰。尤其兒少接觸犯罪集團更難脫身，警方應系統性打擊。

警大行政系主任許福生建議，警政署應以「掃蕩與關懷」並重策略，建檔校園幫派情資，落實關懷輔導，防止黑道吸收少年。林書立則表示，毒品跟詐欺最終都需洗錢，政府應用洗錢防制來源頭打擊，沒收洗錢資金，拿來補助被害人。