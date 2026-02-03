年輕人沒看過！復古標籤「右至左」被嫌印反了 專家揭真相

近日有網友收到一款復古禮盒，盒上標籤採「由右至左」的舊式中文書寫方式，親戚家的孩子看了直呼印反了，讓他驚覺年輕世代已不熟悉這種閱讀習慣。對此，懷舊達人、文史工作者張哲生指出，古代中文多採右至左閱讀，直到1980年6月政府規定公文中文橫式書寫改為由左至右，才逐漸帶動民間轉變。

一名網友在社群平台Threads分享，近日收到金門高粱復刻禮盒，家中親戚的小孩看到標籤竟說「中文順序顛倒了」，他才驚覺，原來現在的孩子已不知道過去中文橫式書寫習慣是「從右讀到左」。

廣告 廣告

貼文引起網友討論，「早期標語都從右往左讀」、「小時候學過，直式由右至左、橫式由右往左」，「有朋友堅持中文就是要從右往左寫，大學時期寫申論題也這樣寫，讓教授很困擾」。不過也有年輕網友直言，從小看到的中文橫寫都是「由左到右」，完全不知道曾有不同規則。

文史工作者張哲生曾在臉書粉專上分享，古代中文以直式書寫為主，因竹簡排列方式影響，逐漸形成由右至左的閱讀方向。隨著中西交流，西方左至右的橫寫方式進入中文世界，為統一書寫標準，政府於1980年6月規定公文中文橫式改為左至右，雖未強制民間，但隨著時代演變逐漸普及。如今生活中已幾乎看不到右至左的中文橫寫，但直式書寫仍保留由右至左的傳統方向。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

孫協志寵妻 婚宴全聽夏宇童的

今日天氣、大樂透等

冬天血糖易失控 3招回穩