年輕人準備上戰場？賴政府竟花4279萬「印書錢」網驚見背後陰謀

國防部宣布將向全國家戶發放「台灣全民安全指引」，動支「第二預備金」4279萬元印發1100萬本。對此，粉專「鎖綠鴉」驚呼「嚇死人喔」，台灣人民不聊生，多少青年每天為下一餐煩惱，幾個銅板能省則省，民進黨卻一口氣爽花人民錢4279萬，還刻意編列在備查門檻以下，難道好規避備查？

國防部宣布將向全國家戶發放「台灣全民安全指引」，動支「第二預備金」4279萬元印發1100萬本。（圖/資料照）

「鎖綠鴉」19日在臉書發文表示，民進黨政府平常高喊節能減碳、綠能環保、用愛發電，居然要花4279萬元印製1100萬本「紙本」戰爭指引手冊，上千萬棵樹在哭泣！環保殺手就是民進黨！

全動署物力動員處處長沈威志展示紙本「台灣全民安全指引」。（圖/資料照）

「鎖綠鴉」指出，更恐怖的是！第二預備金往往用於重大天災、特殊事故或緊急情況，且每筆動支金額超過5000萬元案者，應先送請立法院備查。民進黨不只帶頭狂撒人民血汗錢，這次指引手冊的費用4279萬元，難道是刻意編列在備查門檻以下，好規避備查？

「鎖綠鴉」最後痛批，台灣人民不聊生，多少青年每天為下一餐煩惱，幾個銅板能省則省，民進黨卻一口氣爽花人民錢4279萬，賴政府「不拚經濟忙撒幣」，保家衛國無能，送人民上戰場送死前還先大花一筆印書錢，背後有陰謀？

對此，顧立雄今日在立院受訪談到全民國防手冊表示，主要是參照相關國家，包括瑞典、芬蘭、捷克、愛沙尼亞等國家，都有普發這些手冊。顧立雄提到最終推出紙本的原因，「推出手冊後獲得相當多的好評，也有很多人想要拿到紙本，再加上我們認為應該要避免數位落差，普發紙本也能確保每個人在面對緊急狀態時，能夠確保國人生命財產安全」。

