年輕人為何不愛存錢？一堆30K活像「年薪百萬」特徵曝 背後超心酸

近年網路上流行一個形容年輕世代的詞彙叫「精緻窮」，指的是外表光鮮、生活看起來很有質感，實際上卻幾乎存不了錢的狀態。一名上班族近日在《Dcard》分享自身觀察，發現公司裡不少85後、90後同事，表面看起來像是「人生勝利組」，實際收入卻只有3、4萬元左右，背後原因讓他聽完後忍不住直呼「我好像有點懂了，為什麼他們會這樣選。」

這名上班族指出，身邊許多年輕同事與朋友都有一個明顯特徵，就是生活看起來「很精緻」。手機一定用最新款iPhone Pro Max，耳機是AirPods Pro，中午叫外送不看運費，一杯150元的手搖飲或星巴克說買就買。下班後的IG限時動態，不是在餐酒館吃幾千元的套餐，就是去做臉、健身，或開始規劃下一趟日本旅遊，光看社群平台，很容易讓人以為他們年薪百萬。

但實際聊深一點才發現，多數人的月薪大約落在35K到45K之間，原PO計算，如果在都會區租屋，房租就要10K到15K，再加上水電與這些「精緻生活」的開銷，每個月能存下來的錢，可能連3000元都不到，甚至不少人是月光族，還有人背著卡債。

原PO也提到，這樣的現象在長輩眼中，常常會被直接批評「現在年輕人就是愛亂花錢，難怪買不起房子」、「吃不了苦，以前我們是怎麼省錢存頭期款的。」他自己過去也曾有類似想法，覺得為什麼不把錢省下來投資或存頭期款，直到有一次，他忍不住問一位年輕同事「你這樣每個月花光光，不擔心以後買房或退休嗎？」

對方的一句話，卻讓他瞬間沉默。那名年輕同事說「哥，你算給我看。我一個月就算省吃儉用存2萬，一年存24萬，存10年才240萬。現在隨便一間像樣的房子都要1500萬起跳，連頭期款都不夠，更別說10年後房價會漲到哪裡去。既然不管怎麼省都買不起未來，那我為什麼不把錢拿來買現在的快樂？」

這段話讓原PO感受到強烈衝擊，他認為，對自己這一代甚至更早一代來說，「延遲享樂」是有意義的，因為努力存錢，看得到終點線，比如買房、成家。但對現在的年輕人來說，房價這條終點線，早就被拉到遙不可及的地方。

當「努力」與「回報」不成正比時，「精緻窮」反而變成一種理性的自我防衛機制。買不起幾千萬的房子，至少買得起幾萬塊的包包；買不起豪宅客廳，至少租屋處可以擺一台Dyson；掌握不了未來30年的人生，至少能掌握今晚吃什麼Omakase。

因此，他們選擇把錢花在「體驗」與「外表」上，營造出一種「我有在好好生活」的質感，原PO認為，這不一定只是虛榮，而可能是在高壓、高通膨、高房價的時代裡，年輕世代唯一能握在手裡的「控制感」。

雖然原PO坦言，自己並不完全認同完全不儲蓄的理財方式，但經過這次對話後，他卻開始理解，為什麼越來越多年輕人會走向「精緻窮」這條路。對他來說，這不只是愛花錢，而更像是在社會階級流動困難、未來高度不確定的情況下，一種帶著無奈的選擇，甚至是一種「看透後的絕望式享樂」。

