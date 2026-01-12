年輕人狂買 黃金存摺達500萬戶

受伊朗局勢動盪的地緣政治風險影響，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾遭司法部刑事調查，推升市場避險情緒，黃金價格12日再創新高，一度突破每盎司4600美元大關。去年台灣黃金進口量達38公噸，金額42.15億美元，創歷史新高；路透披露，去年台銀黃金銷售量年增1倍，不少40歲以下的年輕人進場，黃金存摺開戶數衝破500萬戶。

12日，倫敦現貨黃金價格強勢拉漲，盤中突破2025年12月29日盤中創下的歷史紀錄（4550.520美元/盎司），最高觸及4601.38美元/盎司。台灣銀行新台幣計價黃金存摺，每公克也衝上4685元天價。

廣告 廣告

白銀也同步上漲，現貨飆近6％，突破84美元/盎司，再創歷史新高。與此同時，美元指數應聲走軟，創下近3周以來的最大單日跌幅。2025年，黃金價格暴漲65％，創下近46年來最大單年漲幅；白銀漲幅更超過140％。台銀貴金屬部經理楊天立向路透表示，2025年台銀黃金銷售量較前1年倍增，黃金存摺開戶數來到500多萬戶。他說，40歲以下進場的人愈來愈多，但年輕族群只有一套錢，錢跑來跑去。

黃金進口主要有兩種，一種是高科技產品的原物料；另一種是黃金條塊，滿足國內投資需求。據財政部觀察，去年黃金進口額「達到高峰」主要是因價格推升，且進口黃金條塊居多，顯示黃金進口多為滿足投資人需求。

台銀表示，黃金存摺開戶數，以40歲以下的青壯年居多，主因是青壯年資金有限，哪裡有利就轉往哪裡投資，不僅是黃金還有白銀都是投資標的，50歲以上的族群則早年就已投資。

台銀的金市分析顯示，金價短線急漲後，恐引發高檔獲利了結賣壓致金價波動加劇，此外，市場靜待美國通膨、零售銷售數據，降息預期若更強化，加上地緣政治動盪，仍有機會進一步推升金價刷新歷史紀錄。台北市金銀珠寶公會副理事長石文信分析，地緣政治風險未落幕，各國央行也因為對美元儲備信心不足，大量採購黃金，帶動金價行情一路走高，5月後每錢破2萬元機率很大，3萬元還要看國際情勢而定。

至於白銀有無可能跟上漲幅，成為繼投資黃金的新寵？石文信說，相較於黃金的投資管道很多，可以買金條、金塊、還有黃金存摺，白銀比較受限，雖然近年也很多人買，但主要是透過民間及貴金屬公司，較不建議。