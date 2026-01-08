年輕人猝死非罕見！醫揭4大真兇「遺傳型心臟病」最陰險

年輕人猝死雖然罕見但絕非不可能。根據國際心臟病學期刊與病理解剖研究，每10萬名40歲以下的人中，每年約有2至3人會發生突然死亡事件，且多數人生前從未被診斷過心臟病。

每10萬名40歲以下的人中，每年約有2至3人會發生突然死亡事件，且多數人生前從未被診斷過心臟病。（示意圖／Pixabay）

重症醫師黃軒在臉書專頁中發文表示，門診、急診裡最讓醫師心寒的一句話是「他昨天還好好的啊」，這不是都市傳說而是寫在國際期刊裡的事實。他強調，年輕人猝死發生率雖不高，但一旦發生幾乎沒有第二次生命機會，而且很多人反覆熬夜、吃宵夜、吃垃圾食物、高甜高鈉及高加工食品，再加上喝酒、抽菸、體重過重等生活壞習慣。

廣告 廣告

黃軒列舉年輕人猝死最常見的4個原因，首先是遺傳型心臟病最為陰險，包括肥厚型心肌病、Brugada症候群、長QT症候群等，這些患者外表健康，常在運動、熬夜、情緒波動時突然出事，往往第一次發作就是最後一次。其次是心律突然亂掉，不是血管塞住而是心臟電路傳導出問題，常發生在半夜、清晨、劇烈運動後或情緒高度緊繃時。

年輕人最常忽略的警訊包括運動時胸悶胸痛、突然心悸心跳亂、不明原因暈眩快昏倒。（示意圖／Pixabay）

第三是年輕化的心肌梗塞，黃軒指出30多歲若有抽菸、熬夜、高壓、肥胖等因素，冠狀動脈一樣會硬化，且年輕人的心肌梗塞更容易直接猝死，因為年輕人更容易硬撐和忽略提早就醫。第四則是非心臟因素，包括肺栓塞、腦出血、毒品或藥物反應、嚴重過敏反應等，共同點是發生快且留給患者反應的時間很短。

黃軒提醒，年輕人最常忽略的警訊包括運動時胸悶胸痛、突然心悸心跳亂、不明原因暈眩快昏倒、明明沒熬夜卻異常疲累、半夜心跳快到醒來等症狀。他強調猝死前身體通常有說話只是聲音很小，而年輕人以為自己年紀輕輕都是健健康康，若有長期生活壞習慣沒有改掉就不能不在乎這些症狀。

黃軒建議真正能救命的4件事，首先是做對的檢查而非一般健檢，包括心電圖、心臟超音波，有家族史者需進階心臟評估。（圖／Photo AC）

黃軒建議真正能救命的4件事，首先是做對的檢查而非一般健檢，包括心電圖、心臟超音波，有家族史者需進階心臟評估。其次若家族有人猝死尤其是年輕的家族成員，只要有年輕猝死、不明原因昏倒、早發心臟病等情況，就不是低風險族群而可能是高風險的年輕猝死族群。

第三是熬夜不是累而是在賭，睡眠不足會讓心律更不穩並提高猝死風險，這在研究裡已被證實。第四是不要用「我還年輕」安慰自己，黃軒強調在醫學上年輕不是保護因子只是延遲變成病人，猝死不是老年專利而是風險累積的結果，年輕人忽略的不是症狀而是時間，應記得維持良好健康習慣並進行優質健康檢查。

延伸閱讀

台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？

蔣萬安整體施政滿意度曝光！66.8%市民點頭肯定

蔣萬安推北市營養午餐免費、謝國樑跟進 羅廷瑋喊話台中也要跟