年輕人當街教訓阿北PO上網！畫面流出2派人戰翻

生活中心／李汶臻報導

日前一則影片在Threads上掀起上萬網友圍觀熱議，起因是一名年輕人到餐廳用餐，目擊一名阿北結帳時沒排隊「錢丟了就跑」，讓他瞬間化身「正義魔人」追上前教訓對方，並將影片PO上網。短片曝光後，在社群平台掀起兩派人互槓，甚至有網友肉搜出當事年輕人的帳號，男子隨後「急做1舉動」再度被招來一片罵聲。

從網傳畫面可見，一位阿北身穿長袖襯衫配上淺米色系背心與卡其色長褲。腳踩涼鞋的他，走樓梯需要靠邊扶著扶手、慢慢往階梯上走。只見阿北邊走樓梯，身後卻追出一位年輕人、嘴裡不斷出言教訓老人。男子疑似不爽高齡90多歲的阿北結帳時插隊，不顧乖乖排隊的一堆人，竟丟下錢就跑了。男子氣到當街開罵：「阿北你插隊喔，把我們當白痴喔」，接著越罵越氣還怒批對方「莫名其妙」。

廣告 廣告

而掌鏡人疑是年輕男的友人，他跟在兩人身後並將全過程拍攝下來。年輕男事後還將影片PO網，並秋喊「只好去教訓他一下」。影片曝光後，在社群平台掀起兩派人論戰。有一派網友力挺年輕男子，認為是阿北插隊在先，甚至有人留言護航：「欸不是，怎麼那麼多人指責年輕人，老人也不能倚老賣老呀！大家都在排隊，難免有人看不過去」、「道德綁架？」。





阿北「當街被攝」遭年輕人追罵！畫面流出掀戰「當事男急做1事」全場嘴爆

年輕男不滿阿公餐廳結帳插隊，追上去、當街教訓，畫面流出（圖／翻攝自Threads@caesar_moment）





但也有不少人一面倒指責年輕男並留言痛批：「仗著假正義的個性去欺負阿北」、「看了好心酸，現在的年輕人是怎麼了？」、「少來正義，你的正義請你90歲再搞，無知的毛小子」、「這位年輕人有一天你也會老」，更有人反嗆：「如果對象不是老爺爺，而是刺龍刺虎的兄弟，不知道這個正義的年輕人會不會上去嗆？」。事後更有人起底年輕男的社群帳號，不過當事人隨後便將帳號關閉，此舉再度惹怒網友並發文開嗆：「自以為是正義魔人，有種PO文就不要關帳號！」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：阿北「當街被攝」遭年輕人追罵！畫面流出掀戰「當事男急做1事」全場嘴爆

更多民視新聞報導

柯家搜出「標15萬包」網嘴1事！陳佩琪反擊：問過阿北

中國1舉動害到輝達？謝金河：鑽石價格恐變白菜價錢

登擂台PK王世堅！游智彬「簽生死狀」臉蛋變了

