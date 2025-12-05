年輕人瘋搶「老氣手機配件」網：潮流回來了

科技潮流瞬息萬變，然而某些看似過時的設計卻在意想不到的時刻重新回歸主流。近日一名學生在社群平台Threads發文表示，班上同學開始流行使用掀蓋式手機殼，這種過去被認為老氣的配件，如今成為年輕人的新寵。

該名學生指出，掀蓋式手機殼不僅可以當作手機架使用，內部還設有卡夾層能夠放置卡片，實用性相當高。這則簡短的分享文瞬間引發網路熱議，短時間內累積超過300萬瀏覽次數。

網友反應兩極化。支持者認為這款手機殼雖然外觀不夠時尚，但保護功能確實優異。有使用者分享經驗表示，裝上掀蓋式手機殼後，從未看過手機螢幕摔壞的案例，保護效果遠超過一般手機殼。另有網友感嘆，終於理解這個看似俗氣的配件為何如此實用。

廣告 廣告

部分網友則對此現象感到驚訝。有人留言表示，印象中掀蓋式手機殼是上一代長輩愛用的款式，沒想到現在竟然燒到年輕族群。更有網友幽默預測，接下來可能連掛在腰帶上的皮套都會重新流行。

反對聲浪同樣存在。部分使用者認為掀蓋設計過於笨重，影響手機操作便利性。也有機車騎士指出，這類手機殼無法安裝在機車手機支架上，對通勤族而言相當不便。

這股復古風潮反映出實用性逐漸戰勝美觀考量的趨勢。年輕世代開始重新審視過去被忽略的設計，發現某些看似過時的產品其實具備現代科技產品所缺乏的優點。掀蓋式手機殼的再度流行，印證了時尚潮流的循環特性，同時也顯示消費者對產品功能性的重視程度日益提升。

更多品觀點報導

15歲少年狂熬夜打電動！身高慘停138公分 醫師：不會再長高了

三星旗艦機現省1.3萬！傑昇黑五感恩回饋 各大廠牌特價表秒懂

