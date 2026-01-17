年輕人白內障惡化快！醫揪「7警示徵兆」 夜間視力變差、看有東西有光暈注意
白內障年輕化是現代生活不可避免的挑戰，但我們並非無能為力。眼科羅英源總院長強調，透過正確的預防觀念、科學的護眼方法，以及定期的專業檢查，完全可以有效保護我們的視力健康。
Q1：抗藍光眼鏡真的有效嗎？要怎麼選擇？
抗藍光眼鏡確實有一定效果，但不是萬能。選擇時要注意：
•確認有醫療器材許可證
•鏡片不應有明顯色偏
•配合正確的使用習慣才能發揮最大效果
Q2：已經有輕微白內障，可以透過保養延緩惡化嗎？
可以的。雖然無法逆轉已形成的白內障，但能有效延緩惡化：
•嚴格執行護眼習慣
•避免進一步的氧化傷害
•定期追蹤檢查
•嚴重時需手術治療
Q3：年輕人的白內障和老年人有什麼不同？
年輕人白內障的特點：
•進展速度可能較快
•多與外在因子相關（高度近視、外傷等）
•影響日常用眼較明顯
•手術恢復速度較快
白內障早發現早治療 不同年齡檢查建議
必要檢查項目：
•視力檢查和屈光度測量
•裂隙燈檢查（觀察水晶體透明度）
•眼壓測量
•眼底檢查
何時需要立即就醫？
盡快就醫指標：
•視力在短時間內明顯下降
•單眼出現持續性複視或光暈
•看東西有固定不清楚區塊
積極就醫指標：
•一年內度數增加超過100度
•配新眼鏡後仍視力不佳
•夜間視力明顯變差或光暈增加
•色彩感知能力下降
羅英源提醒，請記住，眼睛是我們感知世界最重要的器官，一旦受損往往無法完全恢復。預防永遠勝於治療，從現在開始改變用眼習慣，就是給未來的自己最好的禮物。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·白內障手術不能雙眼一起開？人工水晶體能更換嗎？ 眼科醫一次解答
·度數突加深恐是白內障！醫揭「4類型表現」差很大 不一定都看不清楚
