年輕人白髮暴增？醫揭五大原因 會害黑髮變少！

白髮越拔越多?醫師警告:頭皮恐發炎受傷(圖/TVBS)

白頭髮往往讓人聯想到老化、壓力大或身體變差，尤其當白髮提早冒出時，更容易引發擔憂，是不是身體出了什麼問題，其實，長白髮是非常普遍的生理現象，尤其在全球逐漸邁向高齡化社會後，更成為許多人關注的外貌與健康議題。

這位個案就是每天忙碌看診的俞恩醫師，經常細心和民眾解說檢查報告，其實工作難免會有壓力，面對自己白髮一根根冒出來，他倒是很淡定。

台北秀傳醫院家醫科醫師 俞恩表示我自己的白頭髮應該是，因為我們家有遺傳的關係啦，所以我其實滿年輕的時候就開始有白頭髮，我當然在訓練階段，特別是住院醫師這段時間，因為常常要值班嘛。所以那個生活作息比較不規律，然後睡眠時間比較不夠，所以確實那段時間白頭髮增加的速度是比較快一些些，對那我自己當然目前就是跟他和平共處啦。

謙樂診所院長/家醫科主治醫師 徐維謙指出，為什麼年輕人會出現白頭髮呢？因為其實還和其他因素有關係，包含像是壓力，造成一些腎上腺素的一些狀況，以及我們的營養可能有一些不均衡的問題，一些可能蛋白質、微量元素、礦物質、鋅等營養素的不夠，也都會有造成白頭髮的狀況哦。

白髮其實是毛囊裡的黑色素細胞，因為年齡或者是壓力等各種因素，導致黑色素細胞衰退。

彰濱秀傳醫院皮膚科主任 黃星瑋表示白髮有包含，就是天生的 遺傳的問題，或者是老化的問題，或者是營養不均的問題，或者是是因為壓力的問題，那如果是因為老化導致的白髮，通常是比較屬於不可逆的狀況，那如果是比較年輕，或者是說壓力引起的，這個白頭髮，是有可能透過這個生活習慣的改變，比如說營養充足或者是說壓力的管理，讓我們這個黑色素細胞有機會再重新產生新的黑色素，那這個是有可能可以改變的。

根據毛髮生理學研究，頭髮顏色主要來自毛囊內的黑色素細胞所製造的黑色素，隨著年齡增長、基因調控、細胞氧化壓力與荷爾蒙變化，黑色素製造能力會逐漸減弱，因此頭髮開始失去顏色，呈現灰白色。雖然白髮多半與自然老化密切相關，但若出現過早白髮，有可能反映健康或生活習慣問題。

成大醫院家庭醫學部醫師 蘇瑞鴻表示頭髮之所以呈現黑色，是因為髮絲從皮膚中的毛囊長出，而毛囊裡有一種會製造色素的細胞，稱為黑色素細胞。當這些細胞老化或功能下降，無法持續產生黑色素的時候，頭髮就會失去顏色而變成白髮。頭髮變白與日常作息、飲食、年紀以及身體代謝都有關聯。有多種因素會加速黑色素細胞的退化，例如遺傳、年紀增長、壓力、不良生活習慣。

謙樂診所院長/家醫科主治醫師 徐維謙指出通常是不建議說看到白頭髮就去做拔掉白頭髮的動作，因為它可能會過度的刺激我們的毛囊細胞，造成我們的頭皮有一些損傷、發炎，甚至如果有傷口的話，還有可能有細菌感染，所以根本的還是要做好我們的這些生活規律、營養均衡。

高雄秀傳醫院中醫科主治醫師 張維麟認為隨著年齡的增長呢出現白髮是很自然的現象，那以中醫的角度來看呢，頭髮的生長與腎氣呢有關，那我們腎氣充足的時候呢，頭髮就會烏黑亮麗。那腎氣不足的時候呢，我們就很容易出現有白頭髮或者是掉頭髮的問題。

白髮不只是外觀變化，也是健康警訊，維持良好生活習慣、及早發現異常，才能讓黑髮留得更久！

