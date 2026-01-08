年輕人看似健康卻猝死？醫示警「4大真兇」：一旦發生就沒機會了

生活中心／彭淇昀報導

年輕人好好的，怎會猝死？胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，年輕人猝死雖然罕見，卻絕非不可能，「一發生，年輕人，幾乎沒有第二次的生命機會了」，並列出導致猝死的4大真兇。

黃軒示警，年輕人猝死雖然罕見，卻絕非不可能，「一發生，年輕人，幾乎沒有第二次的生命機會了」。（示意圖／翻攝自pixabay）

黃軒在臉書粉專發文表示，門診、急診裡，最讓醫師心寒的一句話是「他昨天還好好的啊」，他坦言，年輕人猝死在醫學上並不是都市傳說，是寫在國際期刊裡的事實，「乍看似乎不可能，但在醫學文獻中，年輕人猝死雖然罕見，卻絕非不可能」。

黃軒引用國際心臟病學期刊與病理解剖研究指出，40歲以下的年輕人猝死發生率，約為每10萬人中每年2.0至2.8人，雖然發生率不高，但一發生，年輕人幾乎沒有第二次的生命機會，且多數不是老毛病很多人，生前從沒被診斷過心臟病，所以很多家屬每次都難以置信，驚呼「他之前明明好好的呀」。

廣告 廣告

黃軒提醒，若年輕人經常反覆熬夜，吃宵夜、吃垃圾食物、吃高甜高鈉、高加工食品等等，這些生活壞習慣，對於健康而言，再加上年紀輕輕，又喝酒、抽菸、體重過重，都對身體不健康。

黃軒列出年輕人猝死的常見「4大真兇」，包括遺傳型心臟病、心律突然亂掉、年輕化的心肌梗塞、非心臟但仍致命（肺栓塞、腦出血、毒品／藥物反應、嚴重過敏反應），且上述的共同點都是發生快、反應時間短。

遺傳型心臟病（最陰險）：肥厚型心肌病、Brugada症候群、長QT症候群，特點包括外表健康；運動、熬夜、情緒波動時突然出事；常是「第一次發作，也是最後一次」。

心律突然亂掉（電一歪，人就倒）：不是血管塞住了，是心臟電路傳導出問題，「心臟一亂跳，腦就立刻缺氧」，經常發生在半夜、清晨、劇烈運動後、情緒高度緊繃時。

年輕化的心肌梗塞：30多歲抽菸、熬夜、高壓又肥胖，冠狀動脈一樣也會硬化，年輕人的心肌梗塞更容易直接猝死，原因是年輕人更容易硬撐和忽略提早就醫。

非心臟但仍致命因素：肺栓塞、腦出血、毒品／藥物反應、嚴重過敏反應。

黃軒示警，年輕人最常忽略的「警訊」，包括運動時胸悶、胸痛；突然心悸、心跳亂； 不明原因暈眩、快昏倒；明明沒熬夜，卻異常疲累；半夜心跳快到醒來。

黃軒提到，真正能救命的4件事，第一是「做對的檢查」，心電圖、心臟超音波、有家族史者須進行進階心臟評估；第二是若家族中有年輕猝死、不明原因昏倒或早發心臟病史，即屬於高風險族群。

第三是睡眠不足會讓心律不穩，提高猝死風險；最後，不要用「我還年輕」安慰自己，在醫學上年輕不是保護因子，只會延遲變成病人。黃軒強調，「猝死不是老年專利，是風險累積的結果。你忽略的不是症狀，而是時間，記得維持良好健康習慣、優質健康檢查」。

更多三立新聞網報導

人夫包莖封死30年！脫褲飄出「鮮魷味」 醫驚：整圈都是硬塊

台灣13度一堆人猝死？他舉國外0度也要上學 網曝「台灣1天氣型態」要命

下體大小自卑？「硬度、長度、粗度」誰第一 泌尿醫：姊妹們有共識

恐有新颱風？賈新興曝「2波最凍時刻」跌破6度 一路冷到下週二

