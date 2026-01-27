年輕人看過來！ 勞動部推「支援青年就業計畫」 最高可領4萬8

勞動部推動支援青年就業計畫，以減輕年輕人尋職負擔。 圖：翻攝自勞動部雲嘉南分署

[Newtalk新聞] 為了減輕年輕人找工作經濟壓力，勞動部推動「支援青年就業計畫」，只要年滿 15～29 歲、擁有中華民國國籍、未在學且連續 60 日未就業的初次尋職青年皆可報名參加，最高可以領取 4 萬 8 千元補助。

勞動部表示，只要符合資格的青年，在尋職期間，每月可以申請 6,000 元尋職津貼，最長可以領 3 個月，合計最高可領 1 萬 8 千元。如果青年在計劃期間成功就業，並穩定就業滿 90 日及 180 日，可分別請領 2 萬元以及 1 萬元的就業獎勵金，津貼與獎勵合計最高可領到 4 萬 8 千元。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，「支援青年就業計畫」可作為青年踏入職場的重要後盾。只要前往「台灣就業通」網站的計畫專區完成報名，即可由就業服務人員提供職涯諮詢、履歷健診、模擬面試及求職媒合等多元輔導資源，協助青年完善求職準備。相關計畫內容可至「台灣就業通」支援青年就業計畫專區（https://gov.tw/goH）查詢，或就近洽詢雲嘉南地區各就業中心及就業服務台。

