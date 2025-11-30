年輕人罹大腸癌變多！醫曝童年時期染「這細菌」改變DNA 吃1物有助對抗突變

年輕人罹大腸癌變多，醫師曝與童年時期染「這毒素」改變DNA有關。示意圖／Pixabay

大腸癌連續21年高居十大癌症死因前3名，近年更有明顯「年輕化」趨勢。腎臟科醫師江守山表示，最新研究指出導致年輕族群罹患大腸癌，可能與童年時期因食物中毒染上「大腸桿菌素」有關，導致DNA遭改變。

江守山在臉書發文表示，科學家認為導致大腸癌可能與童年時期的食物中毒，不慎染上「大腸桿菌素」有關，若大腸桿菌素長期存在於結腸和直腸中，可能導致DNA遭改變，尤其10歲以下兒童，更可能在幾年後就罹癌。

江守山指出，已有27個國家調查發現，年輕人的大腸直腸癌發生率正在快速上升，50歲以下族群在過去20年之間，發生率更是明顯增加，「如果情況沒有改變，大腸直腸癌很可能在五年內成為年輕人癌症死亡的首要原因。」

加州大學聖地牙哥分校科學家領導的國際團隊認為，幼兒時期接觸大腸桿菌素會在結腸細胞的DNA上留下獨特的基因印記，導致50歲前罹患大腸癌風險增加，其中分析11個國家的大腸直腸癌患者基因組，發現這些患者有早發性病例，也有晚發性病例。

研究還發現，40歲以下早期病例中，大腸桿菌素DNA「突變模式」的發生率，是70歲以後確診病例的3.3倍，雖然還有些問題尚未明朗，不過專家們一致認為，了解兒童如何接觸產生大腸桿菌素的細菌，以及如何預防或減輕接觸至關重要。

此外，生活中哪些因素會促進腸道內大腸桿菌素的產生，以及人們如何知道自己是否已經攜帶這些DNA突變，也是未來的研究重點。

「為什麼我們現在會看到病例數急劇上升」，研究指出，食物中毒、環境因素，都是造成大腸癌的罪魁禍首，雖然仍有許多未解之謎，不過專家認為，食物中毒後服用益生菌可能有助於減輕腸道中大腸桿菌素的突變。



