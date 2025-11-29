年輕人肥胖恐致大腦超齡！補充「膽鹼」是關鍵防線

肥胖不僅危害身體健康，還可能導致大腦提前老化。最新研究顯示，20至30歲的年輕肥胖族群普遍出現身體發炎、神經早期損傷及肝臟負荷增加的跡象，且血液中膽鹼濃度偏低，顯示大腦老化可能在年輕時就已悄然啟動。

20至30歲的年輕肥胖族群普遍出現身體發炎、神經早期損傷及肝臟負荷增加的跡象。（圖／Photo AC）

美國亞利桑那州立大學一項研究針對30名20至30歲的年輕人進行調查，將參與者分為肥胖組與標準體重組，進行空腹抽血檢測。檢測項目包括膽鹼濃度、發炎指標、胰島素、血糖、肝酵素與神經絲輕鏈（NfL）等指標。結果發現，肥胖組的慢性發炎與肝臟壓力指數明顯升高，且神經絲輕鏈濃度上升，代表神經細胞已出現早期損害，同時血液中膽鹼濃度也偏低。

食品專家韋恩在社群媒體臉書上分享，研究團隊進一步比對老年失智症與阿茲海默症患者的資料，發現這些患者同樣有膽鹼偏低、神經絲輕鏈濃度高的情況。這些指標都顯示大腦退化的徵象可能在年輕時就已經開始，特別是當身體處於肥胖或代謝壓力狀態時。

楊世煒指出，膽鹼是維持肝臟功能、控制發炎反應、穩定神經傳導與細胞結構不可或缺的營養素。然而，根據美國國家營養調查，超過九成民眾的膽鹼攝取量未達標準，其中以青少年與年輕人最為明顯，女性的體內膽鹼濃度更低，這也與女性罹患阿茲海默症比例較高的現象相呼應。

雖然人體可透過肝臟合成少量膽鹼，但主要仍須依靠飲食補充。（示意圖／123RF）

雖然人體可透過肝臟合成少量膽鹼，但主要仍須依靠飲食補充。膽鹼主要存在於蛋類、魚類、家禽、豆類與十字花科蔬菜中，其中雞蛋是最方便且高濃度的來源，每顆約含147毫克膽鹼。以每日建議攝取量計算，男性需攝取550毫克，女性則需425毫克，每天食用兩顆雞蛋即可補足大部分的膽鹼需求。

專家警告，若長期缺乏膽鹼，又處於肥胖或代謝壓力狀態，大腦將可能在不知不覺中提前走向老化。因此，透過均衡飲食補充足夠膽鹼，對於預防大腦提前老化具有重要意義。

