年輕人肩挑媽祖徒步重現林馬精神 傳達虔誠信仰

自蒜頭糖廠配天宮分靈的玖媽安奉在逾50年歷史的竹簍。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義地區一群年輕人效法333年前半月庄先民林馬精神，今天早上將六腳鄉蒜頭糖廠配天宮玖媽與拾媽分放在竹簍內，再以扁擔扛著竹簍徒步回朴子配天宮謁祖，並祈求媽祖保佑一切平安。

相傳篤信媽祖的林馬，1682年自從湄洲祖廟恭迎媽祖神像回台灣，返回布袋半月庄途中在朴子溪畔朴樹下休息後，神像「請不動」了，因而在此地建廟，即為今日朴子配天宮。

活動發起人「拾間文化」創辦人蕭英偉表示，供奉糖廠配天宮玖媽與拾媽分靈是一群因為社區營造工作而結識的好朋友，這幾年來相互扶持，在嘉義縣、市效法林馬精神進行許多活動串連、幫助在地小農、推廣食農教育與在地文化等。也因為當初大家在蒜頭糖廠認識，所以當初相約要分靈糖廠配天宮編號九的媽祖成立「玖媽會」輪流供奉，以及編號十的媽祖坐鎮在嘉義市的小農市集據點「拾間文化」。

廣告 廣告

蕭英偉指出，這幾年因糖廠內人口老化嚴重，許多重要廟會慶典活動已出現年輕人幫忙的傳承身影。大家有感於媽祖的神威顯赫和保佑，因此效法當年林馬奉請媽祖到朴子的方式，以竹簍扁擔肩挑媽祖和白米，徒步從蒜頭糖廠走回朴子配天宮謁祖進香。除了感謝媽祖的庇佑，也象徵著飲水思源，更是重現與體驗當年先民的篳路藍縷。

這一次進香使用的其中一對竹簍已有超過50年的歷史，是團隊成員林家緯回老家翻箱倒櫃找出來的，為長輩親手編織的作品，也有著傳承的意義。

林家緯說，這次徒步進香只有年輕人扛著媽祖一步一步的往前，沒有陣頭及鞭炮，除傳達虔誠的信仰，也為環保及永續進一份心力。

自蒜頭糖廠配天宮分靈的拾媽安奉在逾50年歷史的竹簍。(記者蔡宗勳攝)

效法當年林馬奉請媽祖精神，一群年輕人用扁擔扛著竹簍奉請媽祖回朴子配天宮。(記者蔡宗勳攝)

效法當年林馬奉請媽祖精神，一群年輕人用扁擔扛著竹簍奉請媽祖回朴子配天宮。(記者蔡宗勳攝)

成員之一的嘉義市政府民政處長林家緯扛扁擔一馬當先。(記者蔡宗勳攝)

效法當年林馬奉請媽祖精神，一群年輕人用扁擔扛著竹簍奉請媽祖回朴子配天宮。(記者蔡宗勳攝)

年輕女性也來扛扁擔竹簍。(記者蔡宗勳攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》高雄這所國小畢旅爽玩日本5天只要5千元 校長證實：是真的

怕被誤認中國人？韓前免稅店員曝「台灣人4大特徵」：分辨得出來

豬瘟防疫慢半拍盧秀燕挨轟 台大學生萬聖節集體扮「盧媽媽」遊行

沒拿到未成年同意書！台師大女足抽血換學分 周台英博士學位被撤銷

