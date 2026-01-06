年輕人衝陽明山現「低體溫症」 冷到叫119！急診醫：短暫出門也要做好保暖

[Newtalk新聞] 冷氣團發威持續發威！保暖要做好。振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，跨年夜時一名年輕騎士騎車前往冷水坑，不料因山區低溫導致身體無法負荷，最後凍到「下不來」只能報警求助！她藉此提醒大眾面對氣溫驟降務必做好防寒，並提醒即使是「短暫」出門，「也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。」





根田知學貼出的病歷主訴紀錄圖片顯示，該名病患在E0107欄位被註記為低體溫症，其血壓或心跳出現異於平常的數值，雖然血行動力尚稱穩定，但病人當時自述「騎車去陽明山冷水坑，冷到下不來，故叫119」。田知學說明，雖然面對這份「回顧跨年夜令人印象深刻的主訴」讓夜班急診醫護感到無語，但所幸這名沒有特殊慢性病史的年輕病人最後平安無恙，急診夥伴們也及時給予滿滿的溫暖。

從流出的病歷影像可以觀察到，該名男子過去曾有氣喘病史，在寒風侵襲下可能面臨更高健康風險。田知學表示，氣溫轉變或是驟降時，民眾即便只是「短暫」出門，也請務必穿著保暖。她提到，許多民眾常低估山區或夜間的低溫威力，特別是騎乘機車時風寒效應更強，容易導致身體熱量迅速流失而引發失溫現象。





針對冬季外出安全，田知學指出，民眾除了加強衣物防寒，也應隨時補充熱量與水分。田知學進一步強調，尤其是患有慢性病史、年長、或是免疫力低下的朋友，更要避免獨自外出遠行，並衷心建議民眾「沒必要，就待在溫暖的家中」，以免在極端天氣下發生意外。

