年輕人見90歲阿伯「餐廳插隊結帳」追著罵 網嘆：看了好心酸

原PO到餐廳用餐時，看到一名年約90多歲的阿伯插隊結帳，因此決定追上前斥責他。圖／翻攝自Threads

日前一名網友就在社群平台Threads分享一段影片，表示自己到餐廳用餐時，看到一名年約90多歲的阿伯插隊結帳，把錢丟了就跑，因此自己決定追上前斥責他。然而影片曝光後，引起網友熱議，不少網友都站在阿伯這邊，甚至感嘆，「看了好心酸，現在的年輕人是怎麼了？仗著假正義的個性去欺負阿伯」。

該名網友在Threads貼出影片，表示一個阿伯到餐廳吃飯，「結帳時不管排隊一堆人，錢丟了就跑，只好去教訓他一下」。影片中可以看到原PO追上阿伯指責對方插隊，「你插隊，拿我們當白痴喔」，而阿伯則是解釋自己已經90多歲了，但原PO仍不斷怒罵，「每一個都這樣插隊可以嗎？你把我們當白痴，排隊就白痴是不是，莫名其妙」。

影片曝光後，瞬間引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「看了好心酸，現在的年輕人是怎麼了？仗著假正義的個性去欺負阿伯」、「如果對象不是老爺爺，而是刺龍刺虎的兄弟，不知道這個正義的年輕人會不會上去嗆？」、「我建議阿伯報警，妨害名譽以及強制罪一起」、「只會欺負弱小而已」、「一點點同理心就好，不會造成你生活困擾吧」、「真的不要太苛責老人家，很多老人家真的腿腳不好無法久站，他也沒有直嚷或吵著大家，更沒有在店家吃著霸王餐的意思。阿伯還可以出來這樣子走動用餐，獨立自主真的很棒」。

但也有網友幫忙原PO說話，「不是，怎麼這麼多人指責年輕人，老人也不能倚老賣老呀，大家都在排隊，如果他能好言告知無法久站，相信大家都能體諒」、「既然要出來餐廳吃飯，就應該有心理準備。出來外面，無論搭公車或是買票、結帳，都脫離不了群體生活！如果因為身體老邁，不能適應和接受群體生活的規則秩序，那是不是阿伯應該要思考，自己是不是應該要在家裡吃飯？而不是用年齡來綁架社會秩序！社會如果沒有秩序就會有亂象產生，堅持年輕人上前給阿伯當頭棒喝的做法是正確的」、「太詭異了吧，到底是哪個學校有教，老了就可以開始插隊的，一堆人說什麼你也會老，想請問各位是打算變老了就突然開始學習插隊的技巧嗎」。



